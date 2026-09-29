I niko neće kukati o ljudskim pravima

I niko neće kukati o ljudskim pravima

Slušaj vest

U Francuskoj su eskalirali masovni protesti i blokade srednjih škola, a policija krenula je u masovne intervencije protiv blokadera!

Snimci pokazuju policajce kako žestoko savladavaju i odvode maloletne demonstrante tokom protesta ispred obrazovnih ustanova.

Snimak koji se širi društvenim mrežama nastao je 24. septembra u Sarcelu, u departmanu Val-d'Oaz, tokom blokade liceja Žan-Žak Ruso. Na njemu se vidi više policajaca koji savladavaju jednog mladića, dok se oko njih nalaze drugi učenici, dok se na drugom snimku vidi kako policajci "u kragnu" hvataju srednjoškolku i sklanjaju je u stranu.

Učenici liceja Žan-Žak Ruso protestovali su zbog rasporeda od 8 do 18 časova, prevelikih odeljenja i nedostatka nastavnika i drugih zaposlenih. Više učenika je privedeno, a deo zaposlenih u školi potom se pridružio protestu zbog načina na koji je policija postupala.

00:57 Francuska: Policija sklanja blokadere srednjoškolce Izvor: Društvene mreže

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez i ministar obrazovanja Eduar Žefre poslali su bezbednosnim službama instrukciju prema kojoj policija treba da interveniše kada blokada potpuno onemogućava rad škole ili kada dođe do nasilja.

- Snage bezbednosti treba da privedu počinioce krivičnih dela i očuvaju javni red uz proporcionalnu upotrebu sile - navodi se u instrukciji dvojice ministara.

Kod potpune blokade škole policijska intervencija treba da bude pokrenuta posle konsultacije sa direktorom ustanove. Francuska vlada tako je jasno stavila do znanja da samo pozivanje na učenički protest neće sprečiti policiju da ukloni blokadu kada ona potpuno zatvori školu ili preraste u nasilje.

Za jedan dan 164 privedena

Situacija je posebno eskalirala juče. Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, blokade ili pokušaji blokada zahvatili su oko 180 srednjih škola. Policija je tokom jednog dana privela 164 osobe.

U 27 slučajeva blokada je bila potpuna i bilo je potrebno direktno angažovanje policije, dok je zabeleženo još oko 50 pokušaja blokiranja škola. Tokom sukoba povređeno je 12 policajaca i pripadnika drugih bezbednosnih službi, približno isto toliko srednjoškolaca i osam zaposlenih u obrazovanju.