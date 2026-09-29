OVAKO POLICIJA FRANCUSKE REŠAVA BLOKADERE! Srednjoškolci na ulicama blokiraju, ruše i pale, ali sila zakona je NEMILOSRDNA (VIDEO)
U Francuskoj su eskalirali masovni protesti i blokade srednjih škola, a policija krenula je u masovne intervencije protiv blokadera!
Snimci pokazuju policajce kako žestoko savladavaju i odvode maloletne demonstrante tokom protesta ispred obrazovnih ustanova.
Snimak koji se širi društvenim mrežama nastao je 24. septembra u Sarcelu, u departmanu Val-d'Oaz, tokom blokade liceja Žan-Žak Ruso. Na njemu se vidi više policajaca koji savladavaju jednog mladića, dok se oko njih nalaze drugi učenici, dok se na drugom snimku vidi kako policajci "u kragnu" hvataju srednjoškolku i sklanjaju je u stranu.
Učenici liceja Žan-Žak Ruso protestovali su zbog rasporeda od 8 do 18 časova, prevelikih odeljenja i nedostatka nastavnika i drugih zaposlenih. Više učenika je privedeno, a deo zaposlenih u školi potom se pridružio protestu zbog načina na koji je policija postupala.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez i ministar obrazovanja Eduar Žefre poslali su bezbednosnim službama instrukciju prema kojoj policija treba da interveniše kada blokada potpuno onemogućava rad škole ili kada dođe do nasilja.
- Snage bezbednosti treba da privedu počinioce krivičnih dela i očuvaju javni red uz proporcionalnu upotrebu sile - navodi se u instrukciji dvojice ministara.
Kod potpune blokade škole policijska intervencija treba da bude pokrenuta posle konsultacije sa direktorom ustanove. Francuska vlada tako je jasno stavila do znanja da samo pozivanje na učenički protest neće sprečiti policiju da ukloni blokadu kada ona potpuno zatvori školu ili preraste u nasilje.
Za jedan dan 164 privedena
Situacija je posebno eskalirala juče. Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, blokade ili pokušaji blokada zahvatili su oko 180 srednjih škola. Policija je tokom jednog dana privela 164 osobe.
U 27 slučajeva blokada je bila potpuna i bilo je potrebno direktno angažovanje policije, dok je zabeleženo još oko 50 pokušaja blokiranja škola. Tokom sukoba povređeno je 12 policajaca i pripadnika drugih bezbednosnih službi, približno isto toliko srednjoškolaca i osam zaposlenih u obrazovanju.
Francuski ministar unutrašnjih poslova događaje više nije opisivao samo kao školske proteste, već je za deo incidenata upotrebio izraz "urbano nasilje". U više gradova paljene su kante i improvizovane barikade, razbijana je školska imovina, a prema policiji su ispaljivana pirotehnička sredstva.