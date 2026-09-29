MACUT SE SASTAO SA VLADIKOM HERUVIMOM: Zajednički rad na unapređenju položaja najmlađih Srba u Hrvatskoj
Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa vladikom osečkopoljskim i baranjskim Heruvimom, sa kojim je razgovarao o daljem zajedničkom radu na unapređenju položaja i podršci najmlađim pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj.
Zajednički su ocenili da su dosadašnji projekti dali dobre rezultate, poput upisa 19 dece na univerzitete u Srbiji, dobijanja stipendija i smeštaja u studentske domove.
Vladika Heruvim zahvalio je premijeru Macutu na ovoj podršci, navodeći da je obrazovanje od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta života Srba.
Premijer Macut najavio je dalju svesrdnu pomoć Vlade Srbije, jer je cilj da Srbi u dijaspori imaju što bolje uslove za život.
Naši sunarodnici u dijaspori i regionu treba da znaju da je njihova država uvek uz njih, rekao je prof. Macut.