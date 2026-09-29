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Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa vladikom osečkopoljskim i baranjskim Heruvimom, sa kojim je razgovarao o daljem zajedničkom radu na unapređenju položaja i podršci najmlađim pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj.

Foto: Privatna arhiva

Zajednički su ocenili da su dosadašnji projekti dali dobre rezultate, poput upisa 19 dece na univerzitete u Srbiji, dobijanja stipendija i smeštaja u studentske domove.

Vladika Heruvim zahvalio je premijeru Macutu na ovoj podršci, navodeći da je obrazovanje od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta života Srba.

Foto: Privatna arhiva

Premijer Macut najavio je dalju svesrdnu pomoć Vlade Srbije, jer je cilj da Srbi u dijaspori imaju što bolje uslove za život.