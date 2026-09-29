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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", podelio je simpatičan trenutak sa psom Žućom, a upravo kroz susret sa ovim vernim čuvarom poslao je i snažnu poruku.

Dok je mazio Žuću, Vučić je rekao:

- Žuća radi najodgovorniji posao na svetu – čuva svoju kuću. Mi moramo da sačuvamo našu kuću – Srbiju.

Jednostavna scena sa psom tako je dobila i simboličnu poruku, dok Žuća verno čuva svoj dom, na nama je da čuvamo svoju zajedničku otadžbinu.

Da predsednik uživa u prisustvu životinja, pokazuje i ranije objavljen snimak Vučića koji je mazio konja po imenu Zoro.