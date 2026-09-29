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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", u selu Leskovac kod Zaječara družio se sa dečakom Vidom.

Vid je iz sveg glasa viknuo "Aco, Srbine" i dobio gromoglasan aplauz svih prisutnih, a od Vučića i zagrljaj.

"Mali Vid mi se danas pridružio u selu Leskovac kod Zaječara, gde smo zajedno razgovarali sa dragim ljudima", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:

"Hvala ti, Vide, na velikoj pomoći i snažnoj, glasnoj podršci!"

Obraćajući se okupljenima, Vučić je rekao da počinje da se radi put.