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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", u selu Leskovac kod Zaječara družio se sa dečakom Vidom.

Vid je iz sveg glasa viknuo "Aco, Srbine" i dobio gromoglasan aplauz svih prisutnih, a od Vučića i zagrljaj.

"Mali Vid mi se danas pridružio u selu Leskovac kod Zaječara, gde smo zajedno razgovarali sa dragim ljudima", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:

"Hvala ti, Vide, na velikoj pomoći i snažnoj, glasnoj podršci!"

Obraćajući se okupljenima, Vučić je rekao da počinje da se radi put.

"Mnogo sam srećan što sam ovde došao, iako sam shvatio da  su me ovi iz opštine namerno ovde odredili da bih prošao kroz šljivar. Razumeo sam poruku i hoćemo brzo da krenemo da radimo", rekao je Vučić.

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