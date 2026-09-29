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Aleksandar Vučić izrazio je saučešće povodom smrti novinara Nobojše Neše Radoševića.

- Sa tugom sam primio vest o smrti velikog čoveka i novinara, Nebojše Neše Radoševića.

Neša je bio neizostavni deo naše profesionalne svakodnevice, uvek na licu mesta, sa prepoznatljivom energijom i posvećenošću da građane informiše blagovremeno i istinito.

Prošao je kroz iskušenja kao malo koji novinar na svetu, preživeo zarobljeništvo i potom nastavio da se bori za istinu, čime je pokazao neverovatnu ličnu hrabrost, profesionalni integritet i dostojanstvo. To surovo novinarsko iskustvo posvedočilo je svima šta zaista znači istinska odanost profesiji, bez obzira na okolnosti.

Pamtiću ga po tome što nikada nije pristajao na jednostavne odgovore. Imao je jedinstven dar da postavi ono najvažnije, specifično i pronicljivo pitanje koje je zahtevalo detaljan odgovor, čime je pokazivao ne samo visok nivo informisanosti, već i vrhunski profesionalizam.

Odlazak Neše Radoševića je veliki gubitak za našu medijsku scenu, ali i za sve nas koji smo imali čast da ga upoznamo. Ostaće upamćen kao novinar stare škole, profesionalac i iznad svega, čovek velike duše i integriteta.