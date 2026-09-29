Politika
VUČIĆ ODUŠEVLJEN ETNO DOMAĆINSTVOM IVKOVIĆ: "Posebno me je dirnulo što svaki stari predmet ovde čuva priču, uspomenu i deo života naših predaka" (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", posetio je etno-domaćinstvo Ivković, u selu Leskovac kod Zaječara.
On je na svom Instagram nalogu objavio video i naveo da je to samo deo onoga što je danas video u etno-domaćinstvu Ivković.
"Posebno me je dirnulo što svaki stari predmet ovde čuva priču, uspomenu i deo života naših predaka. Porodica Ivković s ljubavlju čuva ovo dragoceno nasleđe - ne samo stare stvari, već i istoriju jedne porodice i duh nekadašnje Srbije", naveo je Vučić.
Tokom obilaska etno domaćinstva konstatovao je da je imao težak dan danas i dodao "pogledajte mi osmeh, Marija".
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