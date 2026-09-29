DIREKTNO U METU SA ISTOKA SRBIJE! Vučić još jednom pozvao Srdanovića na debatu: "Ukoliko odbije, onda neka odgovori na sledeće pitanje" (VIDEO)
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinja Srbija", borav u Miroču odakle se obratio ljudima putem svog Instagram naloga.
- Evo ovde na Miroču, na istoku Srbije, prelepom. Nije tema ni Miročki sir ni veličanstvena priroda, tema je nešto drugo.
- Pitam prvog na takozvanoj studentskoj, kažem takozvanoj jer studenata tamo nema, listi gospodina Srdanovića hoće li konačno da prihvati učešće u televizijskoj debati. Jer smatram da je veoma važno da ljudi čuju različita mišljenja; važno je da razgovaramo blagorodno za društvo.
Kako je istakao, ako je odgovor NE, onda da odgovori na sledeće pitanje.
- Hoće li, ukoliko pobede, uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. Samo mi odgovorite na to, ne frazama tipa "čuvaćemo dobre odnose", "vodićemo računa o energetici", recite ljudima šta vam je plan, ako ga uopšte imate, ali im recite to iskreno.
- A vi, poštovani građani Srbije, samo pažljivo, molim vas, slušajte, odgovore bez odgovora na pitanja nepostojeća, pa ćete shvatiti koliko praznine, koliko neznanja i koliko neodgovornosti se iza svega krije. Ne mislim ja da gospodin Srđanović se lično plaši učešća u debati sa mnom, on se plaši zato što nema odgovore, ili zato što bi ti odgovori bili potpuno pogrešni. I hvala vam što ste me saslušali, i molim vas, ljudi, budite veoma obazrivi, jer država, kao ni porodica, kao ni dom, kao kuća, nisu igračka.