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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinja Srbija", borav u Miroču odakle se obratio ljudima putem svog Instagram naloga.

- Evo ovde na Miroču, na istoku Srbije, prelepom. Nije tema ni Miročki sir ni veličanstvena priroda, tema je nešto drugo.

- Pitam prvog na takozvanoj studentskoj, kažem takozvanoj jer studenata tamo nema, listi gospodina Srdanovića hoće li konačno da prihvati učešće u televizijskoj debati. Jer smatram da je veoma važno da ljudi čuju različita mišljenja; važno je da razgovaramo blagorodno za društvo.

Kako je istakao, ako je odgovor NE, onda da odgovori na sledeće pitanje.

- Hoće li, ukoliko pobede, uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. Samo mi odgovorite na to, ne frazama tipa "čuvaćemo dobre odnose", "vodićemo računa o energetici", recite ljudima šta vam je plan, ako ga uopšte imate, ali im recite to iskreno.