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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinja Srbija", borav u Miroču odakle se obratio ljudima putem svog Instagram naloga.

- Evo ovde na Miroču, na istoku Srbije, prelepom. Nije tema ni Miročki sir ni veličanstvena priroda, tema je nešto drugo.

- Pitam prvog na takozvanoj studentskoj, kažem takozvanoj jer studenata tamo nema, listi gospodina Srdanovića hoće li konačno da prihvati učešće u televizijskoj debati. Jer smatram da je veoma važno da ljudi čuju različita mišljenja; važno je da razgovaramo blagorodno za društvo.

Kako je istakao, ako je odgovor NE, onda da odgovori na sledeće pitanje.

- Hoće li, ukoliko pobede, uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. Samo mi odgovorite na to, ne frazama tipa "čuvaćemo dobre odnose", "vodićemo računa o energetici", recite ljudima šta vam je plan, ako ga uopšte imate, ali im recite to iskreno.

- A vi, poštovani građani Srbije, samo pažljivo, molim vas, slušajte, odgovore bez odgovora na pitanja nepostojeća, pa ćete shvatiti koliko praznine, koliko neznanja i koliko neodgovornosti se iza svega krije. Ne mislim ja da gospodin Srđanović se lično plaši učešća u debati sa mnom, on se plaši zato što nema odgovore, ili zato što bi ti odgovori bili potpuno pogrešni. I hvala vam što ste me saslušali, i molim vas, ljudi, budite veoma obazrivi, jer država, kao ni porodica, kao ni dom, kao kuća, nisu igračka.

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