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Saznajemo da je tokom Svečane akademije, koja je održana 23. septembra, na Trgu svetog Đorđa na Krfu, povodom obeležavanja jubilarne 110. godišnjice Albanske golgote i iskrcavanja srpske vojske na Jonska ostrva, zabeležen incident koji je blagovremeno sprečen reakcijom grčke policije.

Incident se dogodio prilikom izvođenja kulturno-umetničkog programa Svečane akademije, kada je neidetifikovana osoba, ženskog pola, srednjih godina, pokušala da dođe do dela predviđenog za visoke zvanice, uputivši tom prilikom više uzastopnih uvreda — "ćaci" i sl. Nakon ovoga, ista žena je pokušala da se probije i ka prostoru koji vodi iza bine.

Adekvatnom intervencijom grčke policije, bez prekidanja programa i Svečane akademije, lice je udaljeno sa lokacije.

Takođe, tokom obilaska Mauzoleja na ostrvu Vido, postavljeno je više transparenata sa porukama "Pumpaj", "Studenti pobeđuju" i "3", postavljenih na samom ulazu i platou ispred Mauzoleja. Transparenti su uklonjeni od strane osoblja ambasade Republike Srbije.

Ovakvu besramnost i nepoštovanje junaka koji su živote dali za slobodu Srbije, naša zemlja ne pamti!