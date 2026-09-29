SKANDAL NAD SKANDALIMA! Studentska lista bez ikakvih obzira prema našim precima i njihovoj žrtvi za slobodu Srbije: Pravili haos na Krfu i oskrnavili Vido!
Saznajemo da je tokom Svečane akademije, koja je održana 23. septembra, na Trgu svetog Đorđa na Krfu, povodom obeležavanja jubilarne 110. godišnjice Albanske golgote i iskrcavanja srpske vojske na Jonska ostrva, zabeležen incident koji je blagovremeno sprečen reakcijom grčke policije.
Incident se dogodio prilikom izvođenja kulturno-umetničkog programa Svečane akademije, kada je neidetifikovana osoba, ženskog pola, srednjih godina, pokušala da dođe do dela predviđenog za visoke zvanice, uputivši tom prilikom više uzastopnih uvreda — "ćaci" i sl. Nakon ovoga, ista žena je pokušala da se probije i ka prostoru koji vodi iza bine.
Adekvatnom intervencijom grčke policije, bez prekidanja programa i Svečane akademije, lice je udaljeno sa lokacije.
Takođe, tokom obilaska Mauzoleja na ostrvu Vido, postavljeno je više transparenata sa porukama "Pumpaj", "Studenti pobeđuju" i "3", postavljenih na samom ulazu i platou ispred Mauzoleja. Transparenti su uklonjeni od strane osoblja ambasade Republike Srbije.
Ovakvu besramnost i nepoštovanje junaka koji su živote dali za slobodu Srbije, naša zemlja ne pamti!
Kurir.rs