BOLESNO! DIREKTNE PRETNJE HRVATSKIH OBAVEŠTAJACA: "Vučića treba da rastrgnu psi" - ovime se ponosi tzv. studentska lista
Direktne pretnje hrvatskih obaveštajaca - Aleksandra Vučića treba da rastrgnu psi.
Domagoj Margetić, koji upravo vređa i preti Vučiću, jedan je od onih koji podržava tzv. studentsku listu, a upravo ta tzv. studentska lista se ponosi ovakvom podrškom!
Podsetimo, provokator Margetić je prvo udario na Vučićevu porodicu, a kad mu je Vučić odgovorio da bi mu "svaki častan čovek prišao i neku ćušku mu prilepio" i dodao da "to ne smete da radite", kao i da "to govori kolika je nervoza hrvatskih i bošnjačkih obaveštajnih agencija zbog potencijalnih rezultata", usledio je novi, još brutalniji napad Margetića.
"Kaže Aleksandar Vučić da bi došao i, kako je rekao, 'zabio mi čušku', nateg'o za uši, ovo-ono", kaže Margetić na početku sramne objave na Instagramu.
"Vidi, Aleksandre dragi, ja ti nisam k'o oni tvoji koje tabate po ulicama. Slobodno dođi, tu sam, dođi i povuci me za patka, kretenu jedan. A ima i ovde ova fina gospojica Una, ona je baš dobar odbor za doček. Evo čim te spomenem, otvara usta. Znači, dođi, mene povuci za patka, a dalje rešavaj s gospođicom. Ćao."