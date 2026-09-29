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Direktne pretnje hrvatskih obaveštajaca - Aleksandra Vučića treba da rastrgnu psi.

Domagoj Margetić, koji upravo vređa i preti Vučiću, jedan je od onih koji podržava tzv. studentsku listu, a upravo ta tzv. studentska lista se ponosi ovakvom podrškom!

Podsetimo, provokator Margetić je prvo udario na Vučićevu porodicu, a kad mu je Vučić odgovorio da bi mu "svaki častan čovek prišao i neku ćušku mu prilepio" i dodao da "to ne smete da radite", kao i da "to govori kolika je nervoza hrvatskih i bošnjačkih obaveštajnih agencija zbog potencijalnih rezultata", usledio je novi, još brutalniji napad Margetića.

"Kaže Aleksandar Vučić da bi došao i, kako je rekao, 'zabio mi čušku', nateg'o za uši, ovo-ono", kaže Margetić na početku sramne objave na Instagramu.