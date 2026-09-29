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Kada se zagrebu biografije kandidata sa blokaderske liste, redovno isplivavaju večiti profesorski paraziti i zapadni kadrovi, poput Dušana Đurđevića, kandidata pod rednim brojem 36!

Dok uživa u udobnosti svog stana u Beogradu, Đurđević na papiru radi na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, odakle godinama sisa državni budžet i uzima debele plate i tzv. kosovske dodatke, dok naš narod na Kosmetu proživljava najteže dane!

Međutim, njegova karijera dobija poseban začin odmah nakon 2000. godine, kada preko noći odlazi u Veliku Britaniju na Univerzitet u Notingemu, a odatle direktno u Boston na Univerzitet u Dartmutu u SAD.

Kao provereni anglosaksonski đak i profesor pred penzijom, Đurđević se dočepao ključne funkcije, on je zvanično finansijski odgovorno lice u ovoj “grupi građana” i čovek kod koga idu sve pare blokaderskog pokreta!

Čovek kome su britanski i američki instituti druga kuća, a koji iz beogradske fotelje ubira duple honorare na račun Kosova i Metohije, danas upravlja kompletnim finansijskim tokovima blokaderske liste i prodaje maglu građanima samo da bi pod stare dane ubrao još jednu funkciju i zadržao blokadersku kasu izdaje pod svojom kontrolom!

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