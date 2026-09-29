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Takozvana studentska lista još jednom je pokazala svoje pravo i dokazala da se oni koji se nalaze na ovom spisku ne razumeju u ono što je najvažnije za vođenje zemlje, na šta na sva usta pretenduju!

Naime, kako je objavljeno, "studentska lista" saopštila je da je odbila da učestvuje u debatama na N1 i to čak i onima koje će biti emitovane na blokaderskoj N1!

Ova televija objavila je da su u debatu pozvani i predstavnici liste “Studentska liste", ali je "njihova odluka da u ovoj debati ne učestvuju".

Očigledno je da se, posle fijaska koji su doživeli u prvoj debati o obrazovanju, a u kojoj je učestvovala doskorašnja predsednica Skupštine Ana Brnabić sa predstavnicom blokaderske liste rektorkom Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanom Nikolić, blokaderi ne uduđuju ponovo da stanu na crtu bilo kome iz vladajuće stranke kako bi pokazali svoje neznanje!

Blokaderi su se izgleda posebno uplašili teme ekonomije koja je važna za standard svih građana Srbije.