PALA KURTIJEVA BLOKADERKA U SRBIJI! Uhapšena izdajnica Srbije Nataša Petrović, simpatizerka blokaderskog pokreta
Velika i munjevita akcija Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i nadležnih policijskih uprava sasekla je u korenu direktnu spregu stranih obaveštajnih službi i domaćih blokaderskih grupacija.
Danas su u opsežnoj akciji BIA, srpske policije i tužilaštva pale Kurtijeve špijunke koji su albanskoj obaveštajnoj službi ŠIŠ i takozvanoj OAK na Kosmetu prodavali najstrože čuvane podatke o pripadnicima srpskih snaga bezbednosti.
Među privedenim izdajnicima je i simpatizerka blokaderskog pokreta Nataša Petrović, u Jagodini poznata po svojim vezama unutar Demokratske Stranke. U jagodinskoj javnosti se godinama spekuliše o prirodi njenog odnosa sa Petrom Jovanovićem, predsednikom GO DS u Jagodini.
Hapšenje Nataše Petrović je još jedna potvrda izdajničke filozofije blokadera.