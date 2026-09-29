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Velika i munjevita akcija Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i nadležnih policijskih uprava sasekla je u korenu direktnu spregu stranih obaveštajnih službi i domaćih blokaderskih grupacija.

Nataša Petrović
Foto: Kurir

Danas su u opsežnoj akciji BIA, srpske policije i tužilaštva pale Kurtijeve špijunke koji su albanskoj obaveštajnoj službi ŠIŠ i takozvanoj OAK na Kosmetu prodavali najstrože čuvane podatke o pripadnicima srpskih snaga bezbednosti.

Među privedenim izdajnicima je i simpatizerka blokaderskog pokreta Nataša Petrović, u Jagodini poznata po svojim vezama unutar Demokratske Stranke. U jagodinskoj javnosti se godinama spekuliše o prirodi njenog odnosa sa Petrom Jovanovićem, predsednikom GO DS u Jagodini.

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Nataša Petrović i Petar Jovanović Foto: Društvene Mreže

Hapšenje Nataše Petrović je još jedna potvrda izdajničke filozofije blokadera.

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