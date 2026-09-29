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Predstavnici tzv. "studentske liste" nastavljaju da pokazuju potpuni nemar i neodgovornost prema građanima Srbije, izbegavajući bilo kakvo suočavanje, javnu raspravu i odgovore na ključna pitanja o svojoj politici.

Naime, predstavnici ove liste odbili su poziv da učestvuju u debati na Radio-televiziji Srbije (RTS), iako su uredno bili pozvani od strane javnog servisa da ukrste stavove i predstave svoje ideje.

Ovo nije usamljeni incident, već jasna matrica ponašanja. Podsećamo, oni su prethodno odbili da učestvuju i u debati na televiziji N1, čime su stavili do znanja da više nigde ne žele i ne smeju da učestvuju u javnim sučeljavanjima!

Naime, kako je Kurir preneo, N1 je objavio da su u najavljenu debatu pozvani i predstavnici tzv. studentske liste, ali da je "njihova odluka da u njoj ne učestvuju".

Foto: Printscreen

Očigledno je da se, posle fijaska koji su doživeli u prvoj debati o obrazovanju, a u kojoj je učestvovala doskorašnja predsednica Skupštine Ana Brnabić sa predstavnicom tzv. "studentske liste", rektorkom Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanom Nikolić, blokaderi ne usuđuju ponovo da stanu na crtu bilo kome iz vladajuće stranke kako ne bi pokazali svoje neznanje!

Nemaju plan, nemaju program, beže od pitanja

Ovakav potez predstavlja skandalozan odnos prema biračima i celokupnoj javnosti. Postavlja se jasno pitanje — čega se plaše i šta to kriju od naroda?

Sve je očiglednije da predstavnici tzv. "studentske liste" izbegavaju javne nastupe i debate iz prostog razloga što nemaju šta da odgovore, nemaju nikakav plan i nemaju nikakav program koji bi ponudili građanima Srbije. Umesto konkretnih rešenja za ekonomiju, infrastrukturu i budućnost zemlje, javnosti nude samo prazne parole i izgovore.

Kada se pred njih stave konkretna pitanja — poput onih o njihovom delovanju i izostanku bilo kakve vizije za Srbiju — odgovor je uvek bežanje od kamera i duela.

Izbegavanjem javnog servisa i drugih medija, jasno šalju poruku građanima da ih njihovo mišljenje i potrebe uopšte ne zanimaju.

Debate će biti

Inače, pomenuta debata biće održana u četvrtak 1. oktobra u 20 časova, a učestvuju ministar finansija u tehničkoj Vladi i visoki funkcioner SNS-a Siniša Mali, potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić sa liste "Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš" i visoki funcioner SPS-a Dušan Bajatović sa liste "Ivica Dačić – faktor stabilnosti".