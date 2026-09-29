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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja borbu za očuvanje Srbije — i danas obilazi brojna mesta i razgovara sa građanima.

- Dovoljno je kamionče da dovedem i da vam se obratim. Obilaznica oko Negotina, to smo obećali, ukoliko dobijemo vaše poverenje, pokušaćemo sledeće godine da završimo celu obilaznicu. Da nam deca budu sigurnija, bezbednija, da bude čistiji vazduh, ali da bude i lepši vazduh u centru Negotina - rekao je Vučić.

Kaže da su kilavo počeli da rade oko zdravstvenog centra u Negotinu.

1/7 Vidi galeriju Vučić u Negotinu Foto: Printscreen/Informer

Veliki projekti

- Ono što smo obećali, to je obilaznica oko Negotina, i ukoliko dobijemo vaše poverenje, mi ćemo sledeće godine pokušati da u celini završimo tu obilaznicu od 12,5 km, da i Negotin, i Samarinovac, i Prahovo ne bi mogli da vide 300 kamiona dnevno, da nam deca budu sigurnija, bezbednija, da bude čistiji vazduh, ali i da bude lepše u samom centru Negotina. Ja mislim da će izlaz tu da bude negde kod Dušanovca, u blizini Dušanovca, mislim da je to najvažnija od infrastrukturnih stvari koje moramo da radimo. Vidim da smo nešto počeli da kilavo radimo oko zdravstvenog centra u Negotinu, tu bi trebalo da radimo, ali kilavo radimo, pa se nadam da ćemo da— nadam se da to ubrzamo i da uradimo mnogo bolje i mnogo više, jer ću onda biti mnogo spokojniiji. Tek kada svakoj baki, svakom deki, svakom detetu obezbedimo dobru zdravstvenu negu i zdravstvenu zaštitu, onda verujem da ćete i vi, a i ja, moći da budemo mirniji. Posle toga nam ostaje da uradimo rekonstrukciju ovog puta do Brze Palanke, ovo do Zaječara smo uradili, i onda ostaje više puteva po selima. U svakom slučaju, ono što mislim da je za Negotin najvažnije, to je jedan značajan korak - naveo je.

Foto: Printscreen/Informer

- Dve godine neki ljudi su pokušali da nam oduzmu ono što nam je bilo najvrednije. Ne zato što su to loši ljudi, već jer je neko spolja time upravljao i jer su neki mediji radili najprljaviji posao želeći da nam podele porodice. I poslednjih dana, hoće da kažu "penzionerima treba oduzeti pravo glasa", da uzmu njima lične karte. Kada je to nekome padalo na pamet? Hteli su da nam podele porodice i sruše Srbiju. Na sreću Srbija je to prepoznala i osetila. Srbin oseti kada mu ruše državu i poroddicu, to je za njega svetinja, a oni su pokušali sve vrednosti na kojima počiva naša zemlja da sruše. Nije važna zastava, poštovanje prema starijima. Poštuješ uvek dedu i kada nije u pravu, vaspitanje tako nalaže, a onda su rekli to nije važno. Hvala što ste rekli "ne damo da nam srušite porodicu, državu, Srbiju" - rekao je Vučić.

Kaže da su neki govorili da nema demokratije u Srbiji.

- Prvo što su napali uz porodicu i državu je demokratija. A onda su krenuli sa uvredama, najtežim mogućim! Onda su rekli zato što nam ne date slobodu da razgovaramo, a kad smo rekli hajde da idemo na debate, onda su došli, i u prvoj izgubili, i rekli a, ne, nećemo debate! Ne zna se ko odlučuje, pozovem prvog sa liste, prirodno je da želite da razgovarate, lako je da pobede najgoreg, a onda iz kreveta odgovaraju. Oni su rekli vama ne poštujemo vas, leći ćemo u krevet i nećemo vam pokazati poštovanje - naveo je i dodao:

- Oni neće da vam pruže odgovore! Kada ih pitate da li će uvesti sankcije Ruskoj Federaciji? Kažu: "pa znate, to nije na vrhu agende naših tema...", ma nemojte pričati gluposti. I nikada nećete dobiti odgovor jer misle da mogu da preziru sopstveni narod, da ne daju odgovore, znaju da je odgovor da će uvesti odmah. Zato neće da idu na debate!

Foto: Printscreen/Informer

- Ja im dođem kao čudovište, ali nije to razlog. Uplašili su se toga što kriju odgovore od naroda. Kad ih pitate za generala, KiM, ne znaju odgovor. Ni na jedno pitanje ne znaju odgovor! Kad ih pitaju "pobedićete mafiju", kakva je to Vučića mafija? Niti sam ukrao, svi mafijaši su protiv mene, od Radoja Zvicera do ostalih. I svi samo mene mrzi, a njih podržavaju, kako ste primetili. Onda kažu "figurativno to kažemo", stvarno? A gde je odgovornost? Šta nudite Srbiji? Šta vam je plan i program? Kažu glasajte za mladost, a naša lista za 1.750 godina mlađa! Kako je to moguće — 250 kandidata, više od 7 godina je prosečna razlika, onda vidite razliku. Stariji, a kažu mladost su, a mi smo valjda "prošlost i starost". Ja poštujem stare ljude, baš kako računam na mladost i budućnost, ali je kod njih sve satkano od laži i prevara!

O napretku Srbije

Ne sećam se da smo pre 14 godina imali stabilan kurs dinara. Ni u vreme posle Tita, ni u vreme Miloševića, DOS-a, tek u poslednjih 14 godina.

- Uzimate zdravo za gotovo i mislite da se to podrazumeva. Ne, jer oni su kandidovali uništitelja NB Srbije. Od 2008. do 2012., 1 evro je vredeo 75 dinara. A posle 3 godine ste morali da izdvojite 117 dinara. I to su stručnjaci koje vam nude. Živo dajem glavu, a u debatu s Vučićem ne idem, taj prvi sa liste. Smeta mi što ne pokazuje poštovanje prema vama građani, koji su odgovori na konkretna pitanja. Lako je da udaraš u džak, nego odgovori na pitanja, uđi u ring - rekao je Vučić.

Kako je istakao, neće ni 2:1, ali mogu da dovedu i petoro — pobediće ih sve.

- Jedini program je "idemo da srušimo Vučića", a ko će da ti isplati plate i penzije? Od 2000. do 2012. nikad manje plate i penzije. Kad im kažete "hajde u TV studio", kažu "ne smeju". A kako mislite da izdrže pritisak 27 najmoćnijih zemalja sveta, koji će da kažu "uvedite sankcije RF", a oni ne smeju da izađu na debatu. A to će da im traže ako pobede na izbore. Svi odgovori su prazni i floskule.

Foto: Printscreen/Informer

Kod njih je "glasaj da pobedimo", "hapsićemo i lustrirati", ali to nije dovoljno.

- Uništavali ste škole i fakultete, i obećavam da će ogromnih promena biti u sistemu obrazovanja. Jer niko više neće moći da oduzme znanje našoj deci.

- Tražili smo novac za 69 objekata u 60 uprava u Srbiji. I to košta oko milijardu i 300 miliona evra. A onda razmišljam da su neki samo za nevladine organizacije dali toliko samo spolja, a mogli su da pomognu Srbiji. Hajde da svuda bude čisto i da svako može da se leči, da uzmemo kredite jer smo nisko zadužena zemlja. Da kad uđete u DZ, da vam bude čisto, uredno, da vas prime odmah i da ne tražite vezu da negde budete primljeni.

- Ja, dragi Krajišnici, nisam lak čovek, "težak", kako bi rekli, ali kod mene neki red mora da se zna. Kod mene ministri da dođu na 2-3 sata na posao, ne može. Mora da se zna red i disciplina. Nemoj da budeš ministar ako nisi spreman da radiš 10 sati — dovoljno je 12 ministara da odgovaraju narodu, da svaki drugi dan idu među narodom i da slušaju vas. Takav mora ministar da bude sutra! A to će da važi i za sve predsednike opština, jer i tu imamo problema.

Pozvao je građane da podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na izborima 25. oktobra.

Građani su mu skandirali "pobeda, pobeda"!

- Zahvalan sam vam na prethodnoj pobedi, ali samo očekujem da bude samo preko 70 odsto ovde u Negotinu, jer Krajina nikada nije izneverila Srbiju. I hoće da vam kažem nešto lično — sve ovo vreme dok su lagali o zvučnom topu, Jovanjicu, Sarajevo safariju, o preminulom detetu u Valjevu... Sve to vreme, osećao sam se loše jer njih nisam mogao da zaštitim, svoju porodicu. Od Njujorka do Brisela, do svakog drugog mesta, trudio sam se da štitim svakog građanina Srbije, i nikad to ne bih mogao da nisam osetio vašu ljubav i podršku! Nikada vam to neću zaboraviti. I hvala vam, jer smo uvek ubedljivo pobeđivali u Krajini. Sve najbolje želim vama i vašim porodicima, mnogo vas volim i da ih pobedimo 25. preko 70 odsto! Hvala vam najlepše, živeo Negotin, živela Krajina, živela Srbija!