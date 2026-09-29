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Domagoj Margetić, hrvatski kvazinovinar i provokator nastavio je svoj morbidni niz pretnji i uvreda na račun građana Srbije, Aleksandra Vučića i simpatizera SNS.

Reči koje je Margetić izgovorio izazivaju jezu, budući da direktno poziva na poziva na nasilje, krvopliće i smrt posle izbora 25. oktobra.

- Sve dok to jedno to vučićevsko g***** da bude na slobodi u EU neću mirovati, lično ću vas jurim iz osvete. Nećete hodati slobodni ulicama, čaršijama, sokacima, bilo kojom rupom u EU. Okrenite se, biću vam za vratom - započeo je jeziv niz pretnji Margetić, koje je potom nastavio strašnim scenariom koji priželjkuje da se desi na ulicama Beograda.

01:24 Stravične pretnje Domagoja Margetića Izvor: Ustupljen video

- Dobro poznajem Beograd, znam da u Beogradu ima dovoljno bandera na kojima bi takvi mogli da vise. Znači 26. oktobra mora da se trpaju vezani na kamion, to će biti najbrža presuda, tako ćete se đubreta najbolje rešiti - kaže on.

- Odmah se to hvata juri po ulicama, veže, trpa u kamione, verujem da ima dovoljno konopaca, tamburat letvama, zatvarati po haustorima, a moja lična osveta - dobro prebijati i tako dalje i za njih je to predemokratski. Nema milosti, čekamo da vas jurimo - poručuje ovaj provokator.

Margetić je inače jedan od onih koji podržava tzv. studentsku listu, a upravo ta tzv. studentska lista se ponosi ovakvom podrškom!

Kako smo danas pisali, Margetić je krenuo u još bezobzirniji i prljaviji napad - udario je direktno na porodicu Aleksandar Vučića, na njegove roditelje!

Naime, Margetić je gostovao u podkastu sarajevskog voditelja Dina Hubanića, koji mu je pružio punu podršku sramnom vređanju majke i oca Aleksandra Vučića.