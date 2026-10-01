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Uprkos ponovljenom pozivu nosioca liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića da Ilija Srdanović izađe pred građane i odgovori na ključna državna i ekonomska pitanja, opozicija izbegava direktno sučeljavanje dok se javni prostor dodatno kontaminira napadima na predsednikovu porodicu i pritiscima iz regiona.

Gosti večerašnje emisije "Usijanje" - članica Srpske napredne stranke Aleksandra Tomić, predstavnik PUPS-a Stefan Krkobabić i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost, saglasni su da se iza izbegavanja TV duela krije potpuni izostanak političke platforme, ali i direktno mešanje stranih faktora i službi u izborni proces u Srbiji.

Čovek deluje za hrvatsku službu, cilj je dehumanizacija Vučića

Istovremeno, Domagoj Margetić i Dino Hubanić javno vređaju roditelje Aleksandra Vučića, čime se ponovo otvara pitanje granice između političke kritike i napada na porodicu, dok je Aleksandra Tomić na samom početku istakla da se u javnom prostoru otvoreno sprovodi govor mržnje koji dolazi pod patronatom stranih struktura.

- Ovaj čovek očigledno nije novinar. Kada pogledate njegova izlaganja, jasno je da je plaćen i da deluje kao deo hrvatske službe. On otvoreno pruža podršku opoziciji, a problem je u tome što se u ime Hrvatske suprotstavlja predsedniku Srbije. Ovo je otvoren govor mržnje i moralo je ranije da se reaguje - započela je.

Kako je ona objasnila, Srbija na čelu sa Vučićem nikada nije želela radikalne zakonske obračune.

- Videli smo i da je Aleksandar Vučić pomilovao pojedine ljude i kakav stav zastupa. Mnogi studenti i deca uvučeni su u taj projekat takozvane 'studentske liste', gaženje i druge neprihvatljive postupke. Oni nemaju ni politiku, ni ideju, niti odgovore na pitanja koja građani postavljaju. Ono što smo danas imali priliku da čujemo predstavlja najveći stepen dehumanizacije Aleksandra Vučića. Podrška blokaderima je direktno uključivanje u kampanju sa njihove strane - istakla je Tomić.

05:17 Aleksandra Tomić: Opoziciji je cilj dehumanizacija Vučića Izvor: Kurir televizija

Govoreći o ekonomskim posledicama eventualnog dolaska opozicije na vlast, Tomićeva je upozorila da izbegavanje odgovora o gasu, NIS-u i sankcijama Rusiji direktno vodi u finansijski slom.

- Od njega ne možemo dobiti jasan plan niti odgovor zato što nema politiku, niti političku platformu sa kojom je izašao, njima neko iz senke diktira kako da se ponašaju. Na pitanje o gasu i NIS-u, odgovorio je tek sa 'Pa razgovarali bismo o tome'... Ako je to budućnost koju građani podržavaju, onda moraju da znaju šta uz nju sledi: skok kursa, pad plata i penzija, kao i potpun izostanak interesovanja Srdanovića za spoljnu politiku - istakla je Tomić, a potom nastavila:

- Tako dobijate jasnu sliku kako bi izgledala država pod takozvanom 'Studentskom listom', na kojoj inače i nema studenata. To bi donelo potpun ekonomski i društveni sunovrat. Mi ovde moramo da branimo integritet i suverenitet koji smo stekli. Njihova politika se danas svodi na 'vozimo bicikl i jedemo nutelu'. Na duel ne mogu da odgovore jer znaju da odgovaraju samo nasiljem.

"Na delu je hibridni rat i priprema za 26. oktobar"

Stefan Krkobabić ocenio je da dešavanja na političkoj sceni prevazilaze okvire uobičajene izborne borbe i predstavljaju direktan udar na stabilnost države.

- Ovo je sveobuhvatan napad na Republiku Srbiju i novi oblik hibridnog rata, mi to moramo da prihvatimo i stvari nazovemo pravim imenom. Pominjanje vešanja uopšte nije slučajno; to je, zapravo, sama suština njihovog programa jer oni čekaju nastavak 1995. godine i svedoci smo takvog buđenja opasnih strasti. Trenutno se nalazimo u predizbornoj fazi, a jasno je da bi se, da je Aleksandar Vučić uradio išta slično, to tumačilo i doživelo daleko gore. Smatram da će se situacija dodatno zakuvavati do 25. oktobra, a da će taj datum biti samo početak nečeg novog - poručio je Krkobabić.

Foto: Kurir Televizija

Dok Boris Tadić pruža punu podršku opozicionim studentima i takozvanoj "Studentskoj listi", Krkobabić na nekadašnjeg predsednika ne gleda kao na ozbiljnog aktera, već kao na običnog "putnika namernika".

- Ne znam o kakvoj je tačno podršci reč, jer oni podršku ne dobijaju iz Srbije, već spolja - u svakom smislu, kako finansijski tako i ideološki. Oni nam sve do samog kraja neće ponuditi nikakve odgovore, ali od toga je još strašnije to što je jasno rečeno da svoj program baziraju na negativnim emocijama. Žele da sprovedu revolucionarnu vlast - sada i odmah, već 26. oktobra, ali nas zanima kako? Ovde se građanima prodaje isključivo mržnja.

Amateri bez programa kojima komanduju iz senke

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost osvrnuo se na profil vodećih ljudi sa opozicione liste, istakavši da je reč o političkim amaterima koji nemaju nikakav legitimitet.

- Kada pogledate podkaste u kojima je Ilija Srdanović gostovao, uočava se čudna gestikulacija i ponašanje. Lično sam ga video na lokalnim izborima 10. decembra 2025. godine, gde je bio posmatrač, delovao je neartikulisano i tada nisam ni znao o kome je reč. Reč je o amaterima koji ne znaju ništa o politici, pa građani koji bi trebalo da glasaju za njih i dalje ne znaju za koga zapravo glasaju. Da je u pitanju neka druga država, pitanje je da li bi uopšte mogli da se kandiduju kao izborna lista, jer se njihov program direktno kosi sa svim načelima Ustava Republike Srbije - poručio je Obrknežev, zatim dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Detaljno sam izučavao tu listu... Oni su Vučića konstantno nazivali kukavicom, a ključni problem kod debata je u tome što oni uopšte ne barataju brojkama, podacima niti parametrima. Umesto toga, pravdaju se tvrdnjama kako podaci 'nisu dostupni' jer ih država navodno sakriva. Podsetimo, Srdanović je 23. maja, tokom skupa na Slaviji, izjavio kako za proteklih 14 godina ništa nije postignuto i kako nije izgrađen nijedan klinički centar. Oni vrše takvu manipulaciju sa ciljem da sve prikažu isključivo mračnim i crnim. Na debate se neće odazivati jer im to ne dozvoljavaju kreatori te liste, ljudi koji se uopšte ne nalaze na njoj, već deluju iz senke - poručio je Obrknežev.

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Kurir.rs

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