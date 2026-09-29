VUČIĆ OBJASNIO ZAŠTO BLOKADERI BEŽE OD DEBATA: Oni su rekli vama "ne poštujemo vas, leći ćemo u krevet i nećemo vam pokazati poštovanje"
Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se narodu u Negotinu i objasno im zašto blokaderi beže od debate,
Kaže da su neki govorili da nema demokratije u Srbiji.
"Prvo što su napali uz porodicu i državu je demokratija. A onda su krenuli sa uvredama, najtežim mogućim! Onda su rekli zato što nam ne date slobodu da razgovaramo, a kad smo rekli hajde da idemo na debate, onda su došli, i u prvoj izgubili, i rekli a, ne, nećemo debate! Ne zna se ko odlučuje, pozovem prvog sa liste, prirodno je da želite da razgovarate, lako je da pobede najgoreg, a onda iz kreveta odgovaraju. Oni su rekli vama "ne poštujemo vas, leći ćemo u krevet i nećemo vam pokazati poštovanje", kazao je Vučić i nastavio:
"Oni neće da vam pruže odgovore! Kada ih pitate da li će uvesti sankcije Ruskoj Federaciji? Kažu: "pa znate, to nije na vrhu agende naših tema...", ma nemojte pričati gluposti. I nikada nećete dobiti odgovor jer misle da mogu da preziru sopstveni narod, da ne daju odgovore, znaju da je odgovor da će uvesti odmah. Zato neće da idu na debate!