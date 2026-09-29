Slušaj vest

Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se narodu u Negotinu i objasno im zašto blokaderi beže od debate,

Kaže da su neki govorili da nema demokratije u Srbiji.

"Prvo što su napali uz porodicu i državu je demokratija. A onda su krenuli sa uvredama, najtežim mogućim! Onda su rekli zato što nam ne date slobodu da razgovaramo, a kad smo rekli hajde da idemo na debate, onda su došli, i u prvoj izgubili, i rekli a, ne, nećemo debate! Ne zna se ko odlučuje, pozovem prvog sa liste, prirodno je da želite da razgovarate, lako je da pobede najgoreg, a onda iz kreveta odgovaraju. Oni su rekli vama "ne poštujemo vas, leći ćemo u krevet i nećemo vam pokazati poštovanje", kazao je Vučić i nastavio:

"Oni neće da vam pruže odgovore! Kada ih pitate da li će uvesti sankcije Ruskoj Federaciji? Kažu: "pa znate, to nije na vrhu agende naših tema...", ma nemojte pričati gluposti. I nikada nećete dobiti odgovor jer misle da mogu da preziru sopstveni narod, da ne daju odgovore, znaju da je odgovor da će uvesti odmah. Zato neće da idu na debate!

Ne propustitePolitikaBOLESNO! DIREKTNE PRETNJE HRVATSKIH OBAVEŠTAJACA: "Vučića treba da rastrgnu psi" - ovime se ponosi tzv. studentska lista
Domagoj Margetić
PolitikaDIREKTNO U METU SA ISTOKA SRBIJE! Vučić još jednom pozvao Srdanovića na debatu: "Ukoliko odbije, onda neka odgovori na sledeće pitanje" (VIDEO)
Aleksandar Vucic
PolitikaVUČIĆ ODUŠEVLJEN ETNO DOMAĆINSTVOM IVKOVIĆ: "Posebno me je dirnulo što svaki stari predmet ovde čuva priču, uspomenu i deo života naših predaka" (VIDEO)
Aleksanda Vucic
PolitikaVUČIĆ IZRAZIO SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI NEŠE RADOŠEVIĆA Prošao je kroz iskušenja kao malo koji novinar na svetu i nije pristajao na jednostavne odgovore
WhatsApp Image 2026-09-27 at 20.12.02 (1).jpeg