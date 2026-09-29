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Posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini odredilo je pritvor do 30 dana devetorici uhapšenih Srba iz Zubinog Potoka, koji se terete za krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva".

"Nakon održane rasprave, sudija za prethodni postupak usvojio je zahtev Specijalnog tužilaštva za određivanje mere pritvora devetorici osumnjičenih, odredivši im pritvor u trajanju od jednog meseca za svakog od njih“, navodi se u saopštenju Osnovnog suda u Prištini.

Sud je, dodaje, ocenio da je određivanje mere pritvora u ovom krivičnom predmetu odgovarajuća mera, budući da "postoji realna opasnost da bi, ukoliko osumnjičeni budu pušteni na slobodu, mogli ometati normalno odvijanje krivičnog postupka, izbegavati krivično gonjenje i postati nedostupni pravosudnim organima".

"Ova ocena zasniva se na činjenici da osumnjičeni imaju državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji, kao i pasoše Republike Srbije, zbog čega postoji konkretan rizik da bi osumnjičeni, u cilju izbegavanja krivičnog gonjenja, mogli napustiti Kosovo i pobeći od pravde", stoji u saopštenju.

Sud je, pored toga, ocenio da postoji opasnost da bi osumnjičeni, ako budu pušteni na slobodu, mogli uticati na dokaze i svedoke "čime bi ometali pravilno i potpuno izvođenje dokaza, kao i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja".

Protiv ovog rešenja strane imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

Sednica za određivanje pritvora devetorici Srba D. D., M. R., M. R., R. R., S. D., S. D., V. L., R. R. i D. D. održana je juče kada je uhapšenim Srbima prvobitno određeno zadržavanje produženo na još 48 sati.

Advokat Jelena Krivokapić, koja brani Miroslava Radojevića, prenela je juče novinarima da su navodu tužilaštva uopšteni, kao i u ranijim slučajevima.

"Nema individualizacije, sve je uopšteno, kao što je i do sada bilo uvek, `oni su uradili ovo, oni su uradili ono', tako da smo svi branioci istakli te prigovore, svi smo se protivili zahtevu za određivanje pritvora i tražili da se brane sa slobode, a ukoliko sud to ne prihvati, u tom slučaju da odredi neku meru koja je blaža, kao što je kućni pritvor. Neko je tražio jemstvo, neko nije, jer ljudi nemaju ni novca“, objasnila je Krivokapić.

Budimir Mijačić koji zastupa Radisava Raškovića iz Drena istakao je da je zahtev tužilaštva za određivanje pritvora bio štur i nepotkrepljen, te da je jednoglasni zahtev odbrane bio da se odbaci kao nesnovan, jer kako ističe, nije bilo nijednog dokaza.

Tzv. kosovska policija uhapsila je u nedelju devetoricu Srba iz Zubinog Potoka, u vezi sa slučajem "grupa intelektualaca".

Povodom hapšenja, Kancelarija za Kosovo i Metohiju ukazala je juče da su masovna hapšenja postala novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, dok nedavna otkrića u Zubinom Potoku koristi kao izgovor za stigmatizaciju i lov na sve preostale Srbe.