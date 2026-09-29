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Vladan Bujagić i njegova supruga Tijana, oboje prosvetni radnici, pre pet godina doneli su važnu životnu odluku. Nakon godina provedenih u Aranđelovcu, vratili su se na dedovinu u Rogaču, u želji da svoju decu odgajaju u zdravom, porodičnom i prirodnom okruženju.

Upravo je porodicu Bujagić danas posetio Siniša Mali.

- Najveće bogatstvo porodice Bujagić nisu ni hektari zemlje ni stoka koju uzgajaju, već njihovo troje dece - Vasilije, učenik prvog razreda, Natalija, učenica trećeg razreda i Andrija, učenik šestog razreda.

Ova porodica obrađuje čak 25 hektara zemlje.

- Na svom imanju gaje 15 grla goveda, oko 60 ovaca, dok svinje i živinu drže za potrebe domaćinstva. Njihov život pokazuje da se obrazovanje, rad i poljoprivreda mogu uspešno uskladiti kada postoji jasna želja da se sačuva porodično ognjište, i kada imaju pristojne uslove za život na selu. Do njihovog doma stigli su novi put, gasna mreža i vodovod, što potvrđuje da život na selu više ne znači odricanje od komfora, već priliku za kvalitetniji i zdraviji porodični život.

- Priča porodice Bujagić je priča o povratku korenima, o hrabrosti da se izabere život u skladu sa prirodom i porodičnim vrednostima. U vremenu kada mnoga sela ostaju bez mladih ljudi, oni pokazuju da selo ima budućnost. Uživao sam u vremenu provedenom sa njima. Snaga Srbije je u ovakvim porodicama i za to se bori lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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