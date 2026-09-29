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Aleksandar Vučić nalazi se u mestu Krš u Rudnoj Glavi gde će prisustvovati vlaškom veselju. Dočekao ga je drug iz vojske Stanimir Balanović koji ga je uputio u običaje ovog kraja.

- Drago mi je da vas vidim - obratio se Vučić na početku razgovora u domu Belanovića.

- Ni tada nisam umeo da igram, ali to je stvarno nemoguće pratiti. To su neka brza kola, promena ritma. Do 5 ujutru.

Potom su se prisetili mladosti i pregledali slike iz vojske.

Foto: Informer TV printscreen

Foto: Informer TV printscreen

- Kasarna je jednim delom u Republici Srpskoj, jednim delom u Federaciji. Neverovatno, kasarna pa prepolovljena, tako je došlo. A takva nam je i bila kasarna. Tu je bio Hadžihasanović, kao tada komandant puka i on je osuđen posle u Hagu kao muslimanski general zbog zločina nad Hrvatima u dolini Lašve. Ali je bio najtalentovaniji, bio je jedini pukovnik u to vreme i kasnije general-major, koji je imao samo 51 godinu, već je postao general. Bio je strašno talentovan. A kasnije, uz muslimane dole, ostao Ajnadžić, njega se sećaš, on je drugu četu vodio, i on je postao i gradonačelnik tamo nekog dela Sarajeva, ili Sarajeva - prisetio se Vučić.

- Šah su Albanci iigrali najbolje. Fikret Demiri Goranac, brat naš. Strašan momak. Imajo je u Mitrovici i u Beogradu poslastičarnicu. Pozdravi ga, daj pozovi ga. Kakve je on kolače pravio. To je čudo - rekao je Vučić.

Kaže da su Albanci najbolje igrali šah jer je kod njih bila škola.

- Samo su oni mogli da igraju u to vreme sa mnom šah - rekao je Vučić.

Domaćin se prisetio kad je Vučić prvi put došao kod njega.

- Pokvario nam se auto, pa smo morali da ga guramo. Ništa nije bilo od ovoga ovde - rekao je domaćin, a Vučić se nadovezao:

- Gledao sam tad vlašku igranku, nisam mogao čudom da se naučim. Koliko energije, prosto fascinantno.

- Za Rudnu glavu da vam kažem, tu će ići Jumkovi pogoni, zahvalan sam ljudima iz Republiek Srpske, počeli su da naručuju iz Jumka. I tako će naši državni organi morati, iako mnogi vole da prave razne kombinacije. Jer mi izdržavamo time porodice, tamo imamo zaspolene žene. Negde je to i jedina plata u kući - kaže Vučić.

Vučić je potom najavio i važne projekte za ovaj kraj.

- Za ovaj deo pruga je od ogromnog značaja, osim ovog puta do Brze Palanke, što će mnogo da olakša svima njima, dakle odlazak u Beograd i celoj Majdanpečkoj opštini. Tu imate tri velika naselja u Majdanpeku, to su Majdanpek, Donji Milanovac i Rudna Glava, i naravno ima još mnogo sela, ali ovo su tri kao posebne celine. Ali će to mnogo da znači i za Kladovo, i za Negotin, i na kraju krajeva i za Bor, i za dovođenje investitora, i za sve drugo. Međutim, pruga je nekad ovde bila sve, sa Prahovom i razvojem Prahova. Nama je pruga od presudnog značaja i za kargo saobraćaj i za putnički saobraćaj. Prahovo je deo Negotinske opštine i sad već imamo problema u Negotinu, i zato ovu obilaznicu, koja će 40 miliona evra da košta, moraćemo da uradimo u budućnosti, i da malo doradimo, popravimo, rekonstruišemo ovaj put Brza Palanka-Negotin. Nije on tako loš, ali mora da bude bolji. I pruga, pruga, i Zaječar, i Bor, i Prahovo, i da se uveže sa Nišom, i naravno sa Beogradom, ali za to je potrebno vreme.

- Mi smo zaboravili kako su nekada samo vozovima išli, pa smo onda sve to uništili od 90-ih godina pa na ovamo i zaboravili smo kako vozovi izgledaju. Sad to polako, ali sigurno, obnavljamo. Tako da, za istok Srbije je to važno.