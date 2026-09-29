U predizbornom spotu, u kome je podelio kadrove iz svog radnog dana koji počinje u 5.30 časova, Vučić je naveo da se taj posao radi kako bi naša zemlja bila bolja sutra u odnosu na juče.

- Grešio sam i grešiću, ali jedno nisam nikada uradio: nikada nisam odustao od borbe za naš narod i za našu Srbiju, i nikada neću odustati dok ne završimo započeto. Ja znam koliko vredno i naporno radite, znam koliko se borite, ali moramo da uradimo sve na vreme, obećali smo ljudima. Ovaj posao se ne radi da bi vas voleli, već da bi naša zemlja bila bolja sutra u odnosu na juče - poručio je predsednik.