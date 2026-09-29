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Nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je večeras svog druga iz vojske Stanimira Balanovića. Oni su tokon susreta evocirali uspomene na vojničke dane, drugove iz kasarne, a Stanimir se prisetio susreta sa Vučićevim roditeljima.

Aleksandar Vučić
Foto: Informer TV printscreen

- Kad sam dolazio na redovno odsustvo, došao sam na svadbu svoje sestre. I trebalo je, imao sam voz iz Sarajeva, ali nisam bio siguran da ću da stignem na onaj do Majdanpeka. I sedim sa Alekom, pričam, već počinjem da se žalim na tu problematiku, da ako ne stignem, šta ću, kako ću. I on je uzeo parče papira, kaže: 'Evo ti broj telefona i ako ne stigneš, idi prespavaj kod mene, on mi je tutnuo mi je papir u vojničku bluzu'. Stigao sam u Beograd, za 3, 4, do 5 minuta kasnije da mi je voz za Majdanpek otišao. I sad razmišljam ovako, ali sad, dete sa sela, ono, bilo me je sramota, znaš ono, pa odoh do govornice, da l' da pozovem, pa se vratim, pa odem, i na kraju, ajde, pozovem. Pozvao sam telefonom, ovaj, javila se teta Angelina, ja sam se predstavio ko sam, ona mi je rekla, kaže: "Nema problema, sine, kaže, tramvaj broj 9, blok 45". I onda kaže: 'Taj i taj stan, i dođi tu'. Neko će tamo da te sačeka. I tu me je sačekao tvoj otac. Čovek stoji preko puta. Jedino ja izlazim, čovek kaže: 'Vojniče, kaže, ovamo'. Ja krenuo sa njim ka zgradi, ja u onoj frci nisam ni shvatio uopšte s kim idem. Kad smo ušli u stan, ja sam shvatio. I tu mi je odmah tetka Angelina spremila za večeru bojler, okupao sam se - a njegov lapsus nasmejao je Vučića:

- A bojler ti je spremila za večeru, je l' da? Pa dobro, dobro. Svašta sam čuo, ali da je neko za večeru spremao bojler, ne - rekao je Vučić.

-  Uključila je bojler da se istuširam, ujutru spremila mi je dva sendviča za put. Anđelko me je odvezao do stanice, ja sam seo u voz i došao sam za Majdanpek - dodao je Stanimir.

Detalje posete pročitajte u posebnoj vesti.

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