- Kad sam dolazio na redovno odsustvo, došao sam na svadbu svoje sestre. I trebalo je, imao sam voz iz Sarajeva, ali nisam bio siguran da ću da stignem na onaj do Majdanpeka. I sedim sa Alekom, pričam, već počinjem da se žalim na tu problematiku, da ako ne stignem, šta ću, kako ću. I on je uzeo parče papira, kaže: 'Evo ti broj telefona i ako ne stigneš, idi prespavaj kod mene, on mi je tutnuo mi je papir u vojničku bluzu'. Stigao sam u Beograd, za 3, 4, do 5 minuta kasnije da mi je voz za Majdanpek otišao. I sad razmišljam ovako, ali sad, dete sa sela, ono, bilo me je sramota, znaš ono, pa odoh do govornice, da l' da pozovem, pa se vratim, pa odem, i na kraju, ajde, pozovem. Pozvao sam telefonom, ovaj, javila se teta Angelina, ja sam se predstavio ko sam, ona mi je rekla, kaže: "Nema problema, sine, kaže, tramvaj broj 9, blok 45". I onda kaže: 'Taj i taj stan, i dođi tu'. Neko će tamo da te sačeka. I tu me je sačekao tvoj otac. Čovek stoji preko puta. Jedino ja izlazim, čovek kaže: 'Vojniče, kaže, ovamo'. Ja krenuo sa njim ka zgradi, ja u onoj frci nisam ni shvatio uopšte s kim idem. Kad smo ušli u stan, ja sam shvatio. I tu mi je odmah tetka Angelina spremila za večeru bojler, okupao sam se - a njegov lapsus nasmejao je Vučića: