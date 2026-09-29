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Nezapamćen i mučki napad odigrao se u beogradskom naselju Mirijevo, kada je blokader fizički napao starijeg čoveka i gurnuo ga pravo na automobil koji se kretao ulicom!

Do brutalnog incidenta došlo je kod SNS štanda, a napadnut je Dušan Jokić (81), koji je mirno stajao kada mu je prišao razjareni blokader.

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Napad blokadera na čoveka u Beogradu Izvor: Ustupljen video

Stavljena mu kragna!

Povređeni čovek je kolima Hitne pomoći hitno odvezen u Urgentni centar, gde su mu lekari odmah stavili medicinsku kragnu i započeli detaljnu opservaciju i dijagnostiku povreda.

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Napad blokadera na čoveka u Beogradu 2 Izvor: Ustupljen video

Čitav slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mesta i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku vandala koji je izvršio ovaj sramni i opasni napad.

Kurir.rs

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