Jezivi detalji napada!
STRAVIČAN NAPAD U MIRIJEVU! Blokader gurnuo starca (81) NA AUTO U POKRETU: Sa kragnom HITNO prevezen u Urgentni! Policija TRAGA za napadačem! (VIDEO)
- U Mirijevu je, kod SNS štanda, napadnut Dušan Jokić (81), kada ga je muškarac gurnuo na automobil u pokretu.
- Povređeni starac je hitno prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari stavili kragnu i započeli opservaciju.
- Policija je prijavila slučaj i traga za napadačem.
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Nezapamćen i mučki napad odigrao se u beogradskom naselju Mirijevo, kada je blokader fizički napao starijeg čoveka i gurnuo ga pravo na automobil koji se kretao ulicom!
Do brutalnog incidenta došlo je kod SNS štanda, a napadnut je Dušan Jokić (81), koji je mirno stajao kada mu je prišao razjareni blokader.
Stavljena mu kragna!
Povređeni čovek je kolima Hitne pomoći hitno odvezen u Urgentni centar, gde su mu lekari odmah stavili medicinsku kragnu i započeli detaljnu opservaciju i dijagnostiku povreda.
Čitav slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mesta i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku vandala koji je izvršio ovaj sramni i opasni napad.
Kurir.rs
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