Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Republička izborna komisija (RIK) večeras je odlučila da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima.

"Odluka je doneta jednoglasno, na predlog Ministarstva pravde", rekao je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Komisija je usvojila i odluku o utvrđivanju rasporeda mesta po kojem poslaničke grupe predlažu članove i zamenike članova biračkih odbora u stalnom sastavu.

V.d. zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku Vladimir Šutić rekao je da je raspodela urađena prema učešću poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije.