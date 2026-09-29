Politika
RIK: Osuđenici u zatvorima će na predstojećim izborima glasati na 29 biračkih mesta
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Republička izborna komisija (RIK) večeras je odlučila da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima.
"Odluka je doneta jednoglasno, na predlog Ministarstva pravde", rekao je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.
Komisija je usvojila i odluku o utvrđivanju rasporeda mesta po kojem poslaničke grupe predlažu članove i zamenike članova biračkih odbora u stalnom sastavu.
V.d. zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku Vladimir Šutić rekao je da je raspodela urađena prema učešću poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Naveo je da je obuhvaćeno 8.210 biračkih mesta, odnosno da je raspoređeno ukupno 49.260 članova biračkih odbora.
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