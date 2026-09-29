"HVALA TI, SINE, ŠTO NAM DECA NE IDU U RAT!" Dirljive reči majke upućene Vučiću: Rodila sam 4 Srbina, vodio si državu i sačuvao najvrednije - živote! (VIDEO)
"Nema veće pohvale, ni veće obaveze, od poverenja jedne majke. Takvo poverenje se ne zaboravlja i ne uzima zdravo za gotovo. Životi naših ljudi su za mene uvek na prvom mestu", naveo je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Tokom obilaska istoka Srbije — borski i zaječarski kraj, jedna hrabra majka je istupila iz gomile građana da mu se zahvali.
- Ja hoću da Vam se zahvalim, sine dragi. Zato što naša deca ne idu u rat! Što ste bili na čelu ove zemlje! Što moj sin, moji zetovi, moji unuci nisu bili u ratu, a suprug i stariji sin jesu. I vama puno hvala, živeli mnogo godina. Da li ste ovu državu vodili po sopstvenom nahođenju ili po našem nahođenju, to je apsolutno nevažno; uglavnom, najvažniji su životi i ovaj narod u ovoj zemlji, Srbiji. Ja nisam Srpkinja, ali je Srbija moja zemlja. Ja sam rodila četiri Srbina, i ponosna sam na to što su Srbi - jasno je rekla ponosna majka!
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Kurir.rs