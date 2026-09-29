- Ja hoću da Vam se zahvalim, sine dragi. Zato što naša deca ne idu u rat! Što ste bili na čelu ove zemlje! Što moj sin, moji zetovi, moji unuci nisu bili u ratu, a suprug i stariji sin jesu. I vama puno hvala, živeli mnogo godina. Da li ste ovu državu vodili po sopstvenom nahođenju ili po našem nahođenju, to je apsolutno nevažno; uglavnom, najvažniji su životi i ovaj narod u ovoj zemlji, Srbiji. Ja nisam Srpkinja, ali je Srbija moja zemlja. Ja sam rodila četiri Srbina, i ponosna sam na to što su Srbi - jasno je rekla ponosna majka!