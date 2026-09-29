Politika
ĐUKANOVIĆ APELUJE NA ČLANSTVO SNS DA IZBEGAVAJU PROVOKACIJE BLOKADERA: Očajnički traže incident i nemojmo sebi da dozvolimo da im dajemo municiju da glume žrtve
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Vladimir Đukanović uputio je apel članstvu, simpatizerima i funkcionerima Srpske napredne stranke.
- Ljudi, zaista vas molim, sklonite se kada vidite da blokaderi namerno dolaze da vas provociraju. Ne dozvolite sebi da nasednete na provokacije, jer njima je još samo ostalo da nam rade.
- Gube izbore, nema trika da nas dobiju, ali zato očajnički traže incident i nemojmo sebi da dozvolimo da im dajemo municiju da glume žrtve po medijima zahvaljujući tome što nasednemo na njihovu provokaciju. Izbegavajte svaki mogući incident.
- Ja vas molim da tako postupite i verujem i ubeđen sam da ćemo ih zaista sa jednim ozbiljno visokim rezultatom i visokom razlikom pobediti.
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