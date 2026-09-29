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Aktivisti Srpske napredne stranke napadnuti su danas dok su razgovarali sa građanima, a jedan od njih posle incidenta završio je u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Slučaj je prijavljen policiji, a nadležni organi sada treba da utvrde sve okolnosti napada, a svedoci navode da je lice odgovorno za povređivanje aktiviste počasni konzul Austrije u Nišu Goran Jovanović.

Muškarac star 53 godine primljen je zbog povrede glave, a posle lekarskih pregleda i kontrolnog skenera, odlučeno je da bude zadržan u bolnici i pod daljim nadzorom lekara.

- Pacijent je zadržan na daljem ispitivanju, dijagnostici i opservaciji. Vidljiv je hematom u predelu iznad oka, nakon udarca. Na kontrolnom skeneru uočeno je krvarenje u mozgu. Pacijent se žali na jaku glavobolju, mučnine i nagon na povraćanje - rekao je doc. dr Milan Lazarević.

Povređeni muškarac Foto: Kurir

Slučaj je prijavljen policiji, a nadležni organi sada treba da utvrde sve okolnosti napada, a svedoci navode da je lice odgovorno za povređivanje aktiviste počasni konzul Austrije u Nišu.

Prema našim saznanjima, napadnuti aktivisti izjavili su da su razgovarali da građanima od vrata do vrata, a kada su došli na jednu od adresa, osumnjičeni je počeo da ih tera iz dvorišta.

- Izlazite napolje, vi ste u tuđem dvorištu, marš napolje iz mog poseda - vikao je on, a potom je, kada su aktivisti pokušali da objasne da su tu da obave anketiranje, uzeo metalnu šipku u ruke zamahnuio u nameri da ih udari.

- Napadnuti muškarci su uspeli da ga spreče da ih udati šipkom, ali je napadač glavom udario jednog od njih - kaže naš izvor.