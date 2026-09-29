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Nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić posetio je danas istok Srbije i tom prilikom razgovarao sa meštanima.

Vučić je večeras objavio snimak iz sela Trubarevca, gde ga je zahtev jedne starije meštanke ostavio u čudu.

- Ja sam iz sela Trubarevca, jedna baba. Mene ne interesuju njeni pločnjaci, mene interesuje put do groblje, ne možemo da odemo, a to je šuma, uvila oko - počela je ona.

- Put do groblja najvažniji? - upitao je Vučić.

- Najvažnije! Jer mene tamo treba! A oni što psuju, oni nek su živi i zdravi. Ali nemamo put, ni crkvu imamo, ni put do groblje. I to su, ako prođe neka kola, on mora da ide posle na remont. Neće da orežu, neće da očiste, neće ništa. Neće mladi - rekla je ona.