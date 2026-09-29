"IDE BABA NA VUČIĆA!" Hit snimak: Žena imala šok pitanje za Vučića, svi okupljeni prasnuli u smeh (VIDEO)
- Vučić je tokom posete istoku Srbije objavio snimak iz Trubarevca, gde ga je starija meštanka zamolila da se reši put do groblja i drugih lokalnih problema.
- Na njeno insistiranje da je taj put najvažniji, Vučić je rekao da ne može ništa da obeća, ali da će pokušati da pomogne.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić posetio je danas istok Srbije i tom prilikom razgovarao sa meštanima.
Vučić je večeras objavio snimak iz sela Trubarevca, gde ga je zahtev jedne starije meštanke ostavio u čudu.
- Ja sam iz sela Trubarevca, jedna baba. Mene ne interesuju njeni pločnjaci, mene interesuje put do groblje, ne možemo da odemo, a to je šuma, uvila oko - počela je ona.
- Put do groblja najvažniji? - upitao je Vučić.
- Najvažnije! Jer mene tamo treba! A oni što psuju, oni nek su živi i zdravi. Ali nemamo put, ni crkvu imamo, ni put do groblje. I to su, ako prođe neka kola, on mora da ide posle na remont. Neće da orežu, neće da očiste, neće ništa. Neće mladi - rekla je ona.
- Pa nisam ja da gradim crkvu, ljudi. Nemojte, ljudi, stvarno, još i crkva je da gradimo. Neću da vam obećam ništa, pokušaću. Mladi neće pa onda ajde Vučić - rekao je on.