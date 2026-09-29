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Aleksandar Vučić nalazi se u mestu Krš u Rudnoj Glavi, a dočekao ga je drug iz vojske Stanimir Balanović koji ga je uputio u običaje ovog kraja.

Nakon razgovora i prisećanja na vojničke dane, Vučić se oglasio na svom Instagram nalogu.

- Kad su svi otišli, nas dvojica smo, kao nekad, ostali da gledamo Zvezdu. Čekaju nas priče do kasno u noć i konak kod mog druga iz vojske. Godine prolaze, ali pravo prijateljstvo ostaje.

Domaćin se prisetio kad je Vučić prvi put došao kod njega.

- Pokvario nam se auto, pa smo morali da ga guramo. Ništa nije bilo od ovoga ovde - rekao je domaćin, a Vučić se nadovezao:

- Gledao sam tad vlašku igranku, nisam mogao čudom da se naučim. Koliko energije, prosto fascinantno.

- Za Rudnu glavu da vam kažem, tu će ići Jumkovi pogoni, zahvalan sam ljudima iz Republike Srpske, počeli su da naručuju iz Jumka. I tako će naši državni organi morati, iako mnogi vole da prave razne kombinacije. Jer mi izdržavamo time porodice, tamo imamo zaspolene žene. Negde je to i jedina plata u kući - kaže Vučić.

Vučić je probao i rakiju "Krševaču".