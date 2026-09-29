"KAD SU SVI OTIŠLI NAS DVOJICA SMO KAO NEKAD OSTALI DA GLEDAMO ZVEZDU" Vučić pokazao da nikada ne zaboravlja prijatelje:Godine prolaze, ali prijateljstvo ostaje
Aleksandar Vučić nalazi se u mestu Krš u Rudnoj Glavi, a dočekao ga je drug iz vojske Stanimir Balanović koji ga je uputio u običaje ovog kraja.
Nakon razgovora i prisećanja na vojničke dane, Vučić se oglasio na svom Instagram nalogu.
- Kad su svi otišli, nas dvojica smo, kao nekad, ostali da gledamo Zvezdu. Čekaju nas priče do kasno u noć i konak kod mog druga iz vojske. Godine prolaze, ali pravo prijateljstvo ostaje.
Domaćin se prisetio kad je Vučić prvi put došao kod njega.
- Pokvario nam se auto, pa smo morali da ga guramo. Ništa nije bilo od ovoga ovde - rekao je domaćin, a Vučić se nadovezao:
- Gledao sam tad vlašku igranku, nisam mogao čudom da se naučim. Koliko energije, prosto fascinantno.
- Za Rudnu glavu da vam kažem, tu će ići Jumkovi pogoni, zahvalan sam ljudima iz Republike Srpske, počeli su da naručuju iz Jumka. I tako će naši državni organi morati, iako mnogi vole da prave razne kombinacije. Jer mi izdržavamo time porodice, tamo imamo zaspolene žene. Negde je to i jedina plata u kući - kaže Vučić.
Vučić je probao i rakiju "Krševaču".
- Za stare dobre dane, dobre drugare i priče koje se pamte.