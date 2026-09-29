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Ilija Srdanović prvi na tzv. studentskoj listi pokazao je večeras svoje pravo lice kada je svojim ponašanjem izazvao haos u Novom Sadu.

Kako se može videti na snimcima do kojih smo došli, Srdanović je lično prešao sa svog štanda kod SNS kako bi provocirao okupljene. Upravo nakon ovog njegovog postupka, počela je tuča, tokom koje su blokaderi napali aktiviste SNS.

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Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

Kadrovi koji su snimljeni ovom prilikom jasno svedoče o tome šta je bila Srdanovićeva namera: da ciljano dođe do ljudi iz SNS, da ih bezočno provocira i izazove nasilje!

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Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

Ova scena samo je jedna u nizu brutalnih napada na aktiviste SNS koji su danas zabeleženi. Blokaderi su starijeg čoveka na Mirijevu gurnuli na automobil u pokretu, a u Nišu je počasni konzul Austrije čoveku izazvao krvarenje u mozgu.

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Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

Nakon svega, jedno je potpuno jasno: "studentska lista" i njen prvi na listi nemaju da ponude ovoj zemlji ništa osim nasilja!

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