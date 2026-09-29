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Haos u Novom Sadu počeo je nakon što je Ilija Srdanović, koji se nalazi na prvom mestu takozvane studentske liste, prišao štandu SNS i ušao u raspravu sa okupljenim aktivistima.

Prema snimcima koji su zabeleženi na licu mesta, Srdanović je prethodno napustio svoj štand i uputio se ka pristalicama SNS. Nakon njegovog prilaska i provokacija, situacija je eskalirala, a sve je ubrzo preraslo u fizički obračun.

Na dostupnim snimcima vidi se i da su tokom incidenta blokaderi nasrnuli na aktiviste SNS.

U jednom trenutku vidi se kako blokader udara u lice ženu, koja je inače simpatizer SNS.

00:20 Nasilje blokadera u Novom Sadu Izvor: Kurir

Novosadski incident samo je deo niza događaja koji su tokom dana obeležili aktivnosti blokadera. Na Mirijevu je zabeležen slučaj u kojem je stariji muškarac gurnut na automobil koji se kretao, dok je u Nišu, prema navodima o incidentu, počasni konzul Austrije naneo čoveku povredu koja je rezultirala krvarenjem u mozgu.