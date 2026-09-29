NASILJE KOJE JE INICIRAO SRDANOVIĆ Pogledajte trenutak kad blokader pesnicom udara ženu u glavu! Užasne scene u Novom Sadu u režiji tzv. studentske liste
Haos u Novom Sadu počeo je nakon što je Ilija Srdanović, koji se nalazi na prvom mestu takozvane studentske liste, prišao štandu SNS i ušao u raspravu sa okupljenim aktivistima.
Prema snimcima koji su zabeleženi na licu mesta, Srdanović je prethodno napustio svoj štand i uputio se ka pristalicama SNS. Nakon njegovog prilaska i provokacija, situacija je eskalirala, a sve je ubrzo preraslo u fizički obračun.
Na dostupnim snimcima vidi se i da su tokom incidenta blokaderi nasrnuli na aktiviste SNS.
U jednom trenutku vidi se kako blokader udara u lice ženu, koja je inače simpatizer SNS.
Novosadski incident samo je deo niza događaja koji su tokom dana obeležili aktivnosti blokadera. Na Mirijevu je zabeležen slučaj u kojem je stariji muškarac gurnut na automobil koji se kretao, dok je u Nišu, prema navodima o incidentu, počasni konzul Austrije naneo čoveku povredu koja je rezultirala krvarenjem u mozgu.
Sve to otvorilo je novo pitanje o načinu delovanja ljudi okupljenih oko blokaderske liste. Umesto političkog programa i predstavljanja rešenja, njihovo ime danas se vezuje za niz incidenata, sukoba i nasilnih scena.