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Lider SNS Miloš Vučević izjavio je večeras da je šokiran scenama nasilja iz Novog Sada.

- Šokiran sam scenama nasilja koje su blokaderi isprovocirali tokom kojeg je jedan blokader pesnicom udario ženu u lice dok pored njega stoji Ilija Srdanović koji, umesto da pokuša da razdvoji ljude i smanji tenzije, navija za jednu stranu i podstiče nastavak fizičkog sukoba - napisao je Vučević na Instagramu.

On je naveo da su aktivisti Srpske napredne stranke razgovarali sa građanima Novog Sada i promovisali svoj predizborni program što je blokaderima bilo dovoljno da krenu da ih vređaju misleći, kako je rekao, da imaju pravo uskrate jednoj političkoj opciji pravo na političko delovanje.

- Srpska napredna stranka apeluje na smanjenje tenzija u društvu i apelujem na sve naše aktiviste i simpatizere da po svaku cenu izbegavaju konflikte i da ne nasedaju na jeftine provokacije. Ujedinjena Srbija će pobediti napornim radom i patriotizmom, a ne nasiljem - poručio je Vučević.

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