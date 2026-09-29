"ŠOKIRAN SAM SCENAMA NASILJA BLOKADERA DOK PORED STOJI SRDANOVIĆ" Vučević se oglasio o haosu u Novom Sadu
Lider SNS Miloš Vučević izjavio je večeras da je šokiran scenama nasilja iz Novog Sada.
- Šokiran sam scenama nasilja koje su blokaderi isprovocirali tokom kojeg je jedan blokader pesnicom udario ženu u lice dok pored njega stoji Ilija Srdanović koji, umesto da pokuša da razdvoji ljude i smanji tenzije, navija za jednu stranu i podstiče nastavak fizičkog sukoba - napisao je Vučević na Instagramu.
On je naveo da su aktivisti Srpske napredne stranke razgovarali sa građanima Novog Sada i promovisali svoj predizborni program što je blokaderima bilo dovoljno da krenu da ih vređaju misleći, kako je rekao, da imaju pravo uskrate jednoj političkoj opciji pravo na političko delovanje.
- Srpska napredna stranka apeluje na smanjenje tenzija u društvu i apelujem na sve naše aktiviste i simpatizere da po svaku cenu izbegavaju konflikte i da ne nasedaju na jeftine provokacije. Ujedinjena Srbija će pobediti napornim radom i patriotizmom, a ne nasiljem - poručio je Vučević.