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Nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić osudio je večeras nasilje koje su blokaderi sproveli na ulicama Novog Sada.

- Sramno i strašno je nasilje koje blokaderi sprovode, posebno nad ženama. Pozivam naše pristalice da im ne odgovaraju istom merom, već da mirno privedemo kampanju kraju i ubedljivo pobedimo siledžije - napisao je on na Instagramu.

Haos u Novom Sadu počeo je nakon što je Ilija Srdanović, koji se nalazi na prvom mestu takozvane studentske liste, prišao štandu SNS i ušao u raspravu sa okupljenim aktivistima.

Prema snimcima koji su zabeleženi na licu mesta, Srdanović je prethodno napustio svoj štand i uputio se ka pristalicama SNS. Nakon njegovog prilaska i provokacija, situacija je eskalirala, a sve je ubrzo preraslo u fizički obračun.

Na dostupnim snimcima vidi se i da su tokom incidenta blokaderi nasrnuli na aktiviste SNS.

U jednom trenutku vidi se kako blokader udara u lice ženu, koja je inače simpatizer SNS.

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