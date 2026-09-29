"NE ODGOVARAJTE IM ISTOM MEROM" Vučić se oglasio povodom brutalnog napada blokadera na ženu u Novom Sadu: Sramno i strašno nasilje!
Nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić osudio je večeras nasilje koje su blokaderi sproveli na ulicama Novog Sada.
- Sramno i strašno je nasilje koje blokaderi sprovode, posebno nad ženama. Pozivam naše pristalice da im ne odgovaraju istom merom, već da mirno privedemo kampanju kraju i ubedljivo pobedimo siledžije - napisao je on na Instagramu.
Haos u Novom Sadu počeo je nakon što je Ilija Srdanović, koji se nalazi na prvom mestu takozvane studentske liste, prišao štandu SNS i ušao u raspravu sa okupljenim aktivistima.
Prema snimcima koji su zabeleženi na licu mesta, Srdanović je prethodno napustio svoj štand i uputio se ka pristalicama SNS. Nakon njegovog prilaska i provokacija, situacija je eskalirala, a sve je ubrzo preraslo u fizički obračun.
Na dostupnim snimcima vidi se i da su tokom incidenta blokaderi nasrnuli na aktiviste SNS.
U jednom trenutku vidi se kako blokader udara u lice ženu, koja je inače simpatizer SNS.