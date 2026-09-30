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Stojanović je, sa povredama glave, zbrinut u Kliničkom centru Niš. Posle lekarskih pregleda i kontrolnog skenera, odlučeno je da bude zadržan u bolnici na daljem ispitivanju i pod nadzorom lekara. Slučaj je prijavljen policiji, a nadležni organi sada treba da utvrde sve okolnosti napada.

Uoči ovog napada, dogodio se još jedan, u beogradskom naselju Mirijevo, gde je, takođe kod štanda SNS-a, 81-godišnji Dušan Jokić napadnut i gurnut na automobil koji se kretao ulicom. On je, sa povredama, zbrinut u Urgentnom centru,a policija radi na identifikaciji napadača.

00:47 Napad blokadera na čoveka u Beogradu Izvor: Ustupljen video

Za jutarnji program Kurir televizije detaljnije o zabeleženom nasilju nad aktivistima SNS-a pričao je Marko Kostić, član Opštinskog veća Zvezdare.

Stanje povređenog Dušana Jokića

Povrede koje su nanete Jokiću nisu delovalo ni malo naivno, pa se Kostić dotakao zdravstvenog stanja napadnutog Jokića i rekao da se trenutno nalazi kod kuće.

- Izveštaje lekara ne znam, ali čika Dule je dobro i svojoj kući je. Mi smo imali redovne stranačke aktivnosti, razgovarali smo sa građanima. Dule je prolazio i došao da pozdravi svoje prijatelje. Jedan čovek srednjih godina je gurnuo Duleta na kolovoz, a pukom srećom je izbegnuta baš velika tragedija. Srećom, vozač je bio pribran i hvala Bogu što je izbegnuta tragedija - započeo je Kostić.

Da li je identifikovan napadač?

Kostić govori da nema informacije o ovom detalju, siguran je da policija radi na tome, ali je pohvalio rad Hitne pomoći za koju kaže da je došla za tri minuta na lice mesta.

04:18 "PUKOM SREĆOM JE IZBEGNUTA TRAGEDIJA" Svedok o stravičnom napadu blokadera na deku (81) otkrio: "Došao je da nas pozdravi, a onda su ga gurnuli pod kola" Izvor: Kurir televizija

- Uz to, policija je bila izuzetno profesionalna pri prikupljanju dokaza. Nadamo se da će počinilac biti uhvaćen. Setimo se događaja na Slaviji, tamo sam bio i vadili su noževe na nas. To se dešava kada odbijaju dijalog, Srdanović koji im je prvi na listi ne želi da izađe da razgovara. Oni podstiču nasilje, videli smo juče njegovo ponašanje u Novom Sadu koje je izazvalo da dođe do nasilja prema aktivistima SNS. Vidimo tačno civilizacijske razlike - rekao je Kostić, pa dodao:

- Naš kandidat za narodnog poslanika Milica Tošić je otišla sa gospodinom Jokićem u Urgentni centar kako bismo ispratili njegovu situaciju, a njihov kandidat za narodnog poslanika je snimao situaciju i smejao se. Tačno vidimo odakle ide ta mržnja i ko je podstiče.

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