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- Ovde sam u selu Krš, mesna zajednica Rudna Glava. Ljudi bi iz Beograda i drugih urbanih centara rekli: na kraju sveta, sve je prelepo, bukvalno veličanstveno. Uživao.

- Pokušao da se prisetim i kako izgleda kad cepaš drva. Slabo mi ide. Nekad sam to dobro radio u Čipuljiću, kod majke i bake, oglasio se Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, poranivši jutros da iscepa drva pre nrgo što nastavi da obilazi Srbiju u svojoj škodi.

1/3 Vidi galeriju Vučić cepa drva Foto: screenshot IG/avucic

"Sinoć su se dešavale strašne stvari u Novom Sadu i u Nišu"

- Ali nije to razlog što vam se obraćam. Juče, sinoć posebno, dešavale su se strašne stvari u Novom Sadu i u Nišu, i naši ljudi su napadani na svakom mestu, posebno žene.

- I moja ključna poruka je svima u Srbiji, ali posebno našim ljudima: da ne odgovaraju na isti način, da ne odgovaraju istom merom. Neki su nervozni zato što im stvari ne idu od ruke kako su očekivali, zato što vide da gube izbore, biće sve nasilniji, radiće sve lošije stvari, na debate i duele ne smeju, ne mogu ništa da urade u izbornoj kampanji, što bi građanima značilo, što bi im pokazalo da znaju šta bi u budućnosti u njihovu korist da urade.

"Na kraju, mi u njima vidimo ljude. Mi u njima ne vidimo neprijatelje kao što oni vide u nama"

- I zato će ovako da se ponašaju. Molim vas da, gde god možemo, da se sklonimo, da svuda i na svakom mestu izbegnemo bilo koji incident, i da pokažemo koliko smo odgovorniji od njih, da pokažemo koliko smo ozbiljniji i posvećeniji.

- Na kraju, mi u njima vidimo ljude. Mi u njima ne vidimo neprijatelje kao što oni vide u nama. Mi u njima vidimo ljude. Mi samo hoćemo da obezbedimo sigurnu budućnost za našu decu, i ništa više. Ne želimo nikakvo zlo njima, i moramo da se ponašamo drugačije od njih. Hvala, a sad krećem, pa opet ceo dan. Vidimo se.

Pozdrav iz sela Krš. Krećemo u akciju!, poručio je Vučić i ponovo škodom krenuo po Srbiji.