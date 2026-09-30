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Nikola Rašić, sin ministra u vladi privremenih prištinskih institucija Nenada Rašića, pojavio se u majici sa porukom "Studenti pobeđuju" na sednici SO Gračanica kao odbornik, što je još jedan od brojnih dokaza o podršci Studentskoj listi iz političkog okruženja Aljbina Kurtija.

Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Društvene Mreže

Ubrzo nakon toga, Nikola Rašić odlučio je da u majici sa logom studentske liste dođe na 14. sednicu SO Gračanica i tako potvrdi politiku koju sporovodi njegov otac sa Aljbinom Kurtijem!

Nikola Rašić na sednici SO Gračanica Foto: Printscreen TV Gračanica

Ovaj detalj dodatno dokazuje političke veza i podršku koja iz Prištine stiže pokretu koji je u Srbiji prerastao u politički projekat sa jednim jedinim ciljem - uništiti Srbiju i Aleksandra Vučića.

Nikola Rašić na sednici SO Gračanica Foto: Screenshot