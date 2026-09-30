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Nikola Rašić, sin ministra u vladi privremenih prištinskih institucija Nenada Rašića, pojavio se u majici sa porukom "Studenti pobeđuju" na sednici SO Gračanica kao odbornik,  što je još jedan od brojnih dokaza  o podršci Studentskoj listi iz političkog okruženja Aljbina Kurtija.

Naime, njegov otac Nenad Rašić, ministar u vladi Aljbina Kurtija, već je javno iskazao podršku Studentskoj listi.

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Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Društvene Mreže

Ubrzo nakon toga, Nikola Rašić odlučio je da u majici sa logom studentske liste dođe na 14. sednicu SO Gračanica i tako potvrdi politiku koju sporovodi njegov otac sa Aljbinom Kurtijem! 

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Nikola Rašić na sednici SO Gračanica Foto: Printscreen TV Gračanica

Ovaj detalj dodatno dokazuje političke veza i podršku koja iz Prištine stiže pokretu koji je u Srbiji prerastao u politički projekat sa jednim jedinim ciljem - uništiti Srbiju i Aleksandra Vučića. 

Sin Kurtijevog ministra u majici "studenti pobeđuju“
Nikola Rašić na sednici SO Gračanica Foto: Screenshot

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ranije je ocenio da se Kurti direktno uključio u kampanju blokaderske liste, upravo preko podrške koju je toj listi dao Nenad Rašić. Petković je naveo i Rašićevu najavu da će na Kosovu i Metohiji "sve moguće animirati" da glasaju za studentsku listu

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