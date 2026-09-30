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Ljiljana Cvjetković, žrtva brutalnog napada pomahnitalog blokadera Stanislava Krajcera sinoć u Novom Sadu, otkrila je za TV Informer sve detalje monstruoznog napada, koji je pokrenuo prvi na blokaderskoj listi Ilija Srdanović svojim provociranjem.

Ona je ispričala da je sinoć, između 21 i 22 časa, zajedno sa drugim pristalicama Srpske napredne stranke bila među okupljenima ispred Futoške pijace u Novom Sadu, gde su došli da pruže podršku svojoj političkoj opciji. Blokaderi su se nalazili sa tri strane raskrsnice, nosili transparente i parole i glasno uzvikivali.

Kako navodi Cvjetkovićeva, u jednom trenutku im je prišao Ilija Srdanović:

00:18 Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

- Srdanović je krenuo da provocira, da maše prema nama, da nam ironično i cinično šalje poljupce i da nas poziva na sukobe. Mi smo stajali i posmatrali, naravno, nismo reagovali. Međutim, u jednom momentu se iza njega stvorila grupa ljudi koja je krenula u napad na nas - ispričala je Ljiljana Cvjetković.

Ljiljana Cvjetković, žena napadnuta u Novom Sadu Foto: Screenshot Informer TV

Ona navodi da se našla među ljudima koji su bili izloženi napadu.

- Bila sam tu ispred i u jednom momentu sam osetila udarac u glavu. Kasnije sam videla snimak i shvatila da me je jedan momak pesnicom udario u predelu glave. Jako me je zabolelo - rekla je ona i dodala da se nakon udarca povukla, uplašena i u šoku zbog onoga što se dogodilo.

- Bila sam u šoku da neko može da napadne ženu koja je došla da podrži stranku kojoj pripada i da podrži sve to... - rekla je Cvjetkovićeva.

00:07 Napad u Novom Sadu Izvor: Kurir