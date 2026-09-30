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Predsednik SNS Miloš Vučević održao je konferenciju za medije povodom sinoćnjih brutalnih blokaderskih napada na aktiviste SNS ne samo u Novom Sadu, nego i u beogradskom naselju Mirijevo i u Nišu.

- Napad u Novom Sadu prednjačio je po brutalnosti jer su na meti fizičkog napada bile žene. Aktivistkinja Ljiljana Cvjetković udarena je pesnicom u glavu a napad je predvodio lično Ilija Srdanović, navodno prvi na tzv. studentskoj listi odnosno blokaderskoj.

- Tema su incidenti gde su blokaderi sproveli najpodlije napade i fizički nasrtali na žene! Pored mene je Ljiljana Cvjetković, majka i žrtva, koja je dobila podmukli udarac, rekao je lider SNS Vučević o sinoćnjim brutalnim napadima na aktiviste SNS.

- Srdanović je direktno odgovoran, bednik! On je predvodio napad! Prvi je prešao ulicu a posle napada je uzeo megafon i zahvalio se blokaderima za napad na ženu?!, rekao je Vučević pa podsetio i da jučerašnji napad u NS nije jedini - u Mirijevu u Beogradu je blokader napao aktivistu SNS - starijeg čoveka Dušana Jokića kojeg je gurnuo na vozilo koje je u tom trenutku prolazilo ulicom?!

- I u Nišu se desilo slično - blokader Goran Jovanović metalnom šipkom je napao aktiviste SNS Jovana Cvetkovića i Denisa Stojanovića i naneo im povrede, a Stojanović je s teškim povredama glave i dalje u UKC Niš.

- Oni stvaraju atmosferu nasilja, dodao je Vučević naglasivši da su vođe blokaderskog pokreta suodgovorni za sve ovo što se dešava a u Novom Sadu je Ilija Srdanović taj koji direktno predvodi napad i zahvaljuje se potom blokaderima putem megafona za napad na ženu?!

- Ako to građanima Srbije nije jasno, ne znam šta može da bude jasnije i vidljivije, rekao je Vučević koji je prethodno rekao i da su se napadi dešavali u više gradova Srbije, gde su blokaderi izvršili najgrublje, najgore, najpodlije napade na građane, na druge građane koji ne misle kao oni.

- I ono što je najgore, i svakako za najoštriju osudu: fizički su nasrnuli i na žene, nanosili telesne povrede, ljudi su završavali u bolnicama, kliničkim centrima. I ponovo smo videli da to što oni promovišu kao neku njihovu "blokadersku politiku" se svodi isključivo na nasilje, mržnju i bes, a to se završava napadom na druge ljude, to se završava napadima na žene.

- Pored mene, sa moje desne strane, je Ljiljana Cvjetković iz Novog Sada, majka, žrtva napada juče na Futoškoj pijaci u centru Novog Sada, na jednoj od centralnih raskrsnica Novog Sada, na Bulevaru oslobođenja i Jevrejskoj ulici. I taj napad na Ljiljanu Cvjetković i druge ljude, povređeni su i drugi ljudi, ali sam zamolio Ljiljanu danas da bude sa nama jer je eklatantan primer, nažalost, onoga što blokaderi zaista sprovode, i šta rade, kakvo nasilje sprovode.

- Ljiljana je juče dobila podmukli udarac pesnicom, od strane muškarca, od strane blokadera. Na mestu gde su naši aktivisti stajali i razgovarali sa građanima, blokaderi su prešli ulicu i napali naše ljude, napali druge ljude koji ne misle kao oni, napali sve koji su se našli na drugoj, da kažem, poziciji, na drugom mestu. I ponavljam: nisu birali koga ili na koga fizički nasrću; nasrtali su i na muškarce i žene. Između ostalog, videli ste sinoć taj snimak, verovatno i u toku dana, kako ta "junačina" pod znakovima navoda, bednik, bedni crv, mučki udara pesnicom Ljiljanu Cvjetković.

"A ko je predvodio napad juče kod Futoške pijace? Lično Ilija Srđanović, prvi na blokaderskoj listi. Neko ko je položio Hipokratovu zakletvu"

- A ko je predvodio napad juče kod Futoške pijace? Lično Ilija Srđanović, prvi na blokaderskoj listi. Neko ko je položio Hipokratovu zakletvu, neko ko bi trebalo da se stara o zdravlju građana, da svojim primerom pokazuje kako ljudi treba da se ponašaju. Ilija Srdanović je prvi prešao put, došao kod naših aktivista, pozivao blokadere da pređu ulicu i da dođe do fizičkog obračuna.|

- Srdanović je direktno predvodio ovaj napad, i direktno je odgovoran za ovo što se sinoć desilo u Novom Sadu, i direktno je odgovoran, kao i napadač, za udarac koji je dobila naša Ljiljana. I u to nemamo nikakvu dilemu. A koliko je to tačno, ne samo da vam pokazuju video-snimci gde vidite njega kada prelazi ulicu i poziva blokadere da dođu na drugu stranu ulice, sigurno ne da razgovaraju sa aktivistima i simpatizerima SNS-a, nego da se obračunavaju, da dođe do fizičkog obračuna, da dođe do onoga do čega je, nažalost, došlo i što se pre svega loše odrazilo i desilo Ljiljani.

- Ne samo da je pozivao, nego je Ilija Srdanović na kraju tog incidenta, kada su se blokaderi povukli, kada su naši odbili napad, uzeo megafon i zahvalio se blokaderima za to što su uradili. "Hvala vam što ste učinili dobro delo", to je izgovorio Ilija Srdanović za ono što se juče desilo u Novom Sadu.

- I zato vam kažem, nije samo onaj bednik koji je udario Ljilju, a on je veliki bednik. I sad čekamo da vidimo policiju, tužilaštvo, i sud šta će da rade, i kako će da tretiraju to delo. Hoće li to da tretiraju u skladu sa članovima Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim i drugim manifestacijama, kao što su tretirali sve one koji su, i kažnjavali sve one koji su pružali otpor blokaderima, ili će da kažu da to treba po privatnoj tužbi da se goni?

- Živo me, kao pravnika i advokata, interesuje da vidim kako će reagovati nadležno tužilaštvo za ovaj napad, i kada ćemo dobiti odgovor ko je udario Ljiljanu Cvetković. Mi imamo neke informacije, pošto se u gradu manje-više svi poznajemo, nije to neka velika tajna. Ali nije samo novosadski primer juče bio primer blokaderskog nasilja; nažalost, nasilje se dešavalo i u glavnom gradu, nasilje se dešavalo i u Nišu. Tako ste u Mirijevu imali napad na Dušana Jokića, starijeg čoveka, koga je blokader, verovali ili ne, gurnuo sa trotoara na kolovoz, na automobil koji se kretao. Znači, blokader je prišao našem aktivisti i gurnuo ga na put. U momentu kada je nailazilo putničko vozilo, čovek je dobio povrede, nosi kragnu oko vrata. To vam je primer šta jeste blokaderska politika. I da ne bude bez takvih događaja pobrinuli su se blokaderi u Nišu, pa su vam u opštini Pantelej, u ulici Tihomira Brankovića broj 21, napali naše aktiviste prilikom razgovora sa građanima.

- Prilikom redovne predizborne kampanje, svi koji učestvuju na izborima obilaze ljude, razgovaraju sa ljudima. E, prilikom obilaska ove ulice, odnosno ove adrese, Goran Jovanović je metalnom šipkom napao aktiviste Srpske napredne stranke, odnosno ljude koji su išli da razgovaraju sa građanima u ime liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i zadobili su povrede Jovan Cvetković i Denis Stojanović.

- Od toga Denis Stojanović teže povrede, on je i dalje hospitalizovan u Kliničkom centru Niš. Mislim da i ovo što se, nažalost, juče dogodilo, samo još jedan primer da nisu odgovorni samo napadači među blokaderima, odgovorni su i oni koji su ideolozi. Ideolozi takve atmosfere, oni koji upumpavaju tu atmosferu podela, mržnje i sukoba, fizičkih nacrta i nasrtaja, pre svega na žene. I za razliku od blokadera, mi smo uvek, to ste videli juče i od nosioca naše liste i kandidata za predsednika vlade, Aleksandra Vučića, mi uvek osuđujemo nasilje, nasilje nad ženama posebno. I nikada se nismo saglašavali s time, i nikada nismo nekoga bolirali od odgovornosti zbog takvog eventualnog događaja.|



- Oni nikada nisu osudili nasilje izvršeno od strane njihovih pripadnika. Posebno je za osudu to da nikad nisu osudili nasilje nad ženama. Ali nasilje nad ženama, koje se desilo, između ostalog, i sinoć u Novom Sadu, nije usamljen primer; to je posledica onoga što oni rade.

Najavljivali da će silovati i jahati

- Oni su najavljivali da će silovati i jahati, da će ćacike biti posebno tretirane, u negativnom kontekstu, svakako. Da oni spremaju čitav program nasilja nekog 25. oktobra uveče, 26. oktobra, i tako dalje. Oni stvaraju atmosferu da se ovakve stvari, nažalost, dogode. I ponavljam: kao što smo u Kuli imali događaj sa Zoranom Sekerišom, kad je izvadio sekiru pa napao žene u Kuli, u centru Kule, naše aktivistkinje. Ni to nije bio usamljen slučaj; oni su pravili atmosferu da dođe do takvog događaja. Vođe blokadera, blokaderskog pokreta, direktno su suodgovorne za ovo što se dešava.

- A i juče ste u Novom Sadu mogli da vidite: Ilija Srđanović predvodi napad na žene, predvodi napad na druge ljude. On prelazi prvi ulicu, on poziva blokadere da pređu ulicu, on poziva da dođe do nasilja. On direktno podstiče da dođe do udarca koji je dobila Ljiljana Cvetković. Direktno, Ilija Srđanović. I ne krije se: on uzima megafon posle toga i zahvaljuje se?! Nasilnicima? Zahvaljuje se blokaderima?

- Ako to građanima Srbije nije jasno, ja ne znam šta može da bude vidljivije i jasnije. Verujem da velika većina Srbije ne može da se saglasi, ne može ni da ćuti na nasilje, posebno ne može da ćuti na nasilje nad ženama. I da to mora da dobije osudu u svakom smislu, i moralnu, verujem, i krivično-pravnu. A siguran sam i političku ocenu, a izbori su mesto kada se daje politička ocena.

Obraćanje napadnute Ljiljane Cvjetković

- Ja sam htela samo da prenesem svoje utiske sinoć, šta se desilo u Novom Sadu na Futoškoj pijaci. Došli smo da razgovaramo sa našim građanima. Ja sam aktivista Srpske napredne stranke, član Srpske napredne stranke, ponosna na to što jesam. U jednom momentu je Srdanović došao do nas preko ulice, mahao je rukama, slao nam je poljupce, pozivao je sa druge strane da ljudi krenu ka nama, da nas napadaju, što smo mi odbijali, stajali smo sa naše strane. U jednom momentu se skupila grupa ljudi, ja sam bila tu prisutna, dobila sam pesnicu u glavu, rekla je Ljiljana koja je dodala da ju je iznenadio napad i udarac u glavu, te da je njena porodica izuzetno uznemirena.

Dodala je i da ju je još pre nekog vremena targetirao Miran Pogačar na svojim nalozima na mrežama, slikom, imenom i prezimenom i radnim mestom pa je ljudi sada prepoznaju kao "ćacija".

Zahvalila se na podršci Vučiću i Vučeviću koji su je sinoć odmah zvali.

"Neće se desiti nikakvo nasilje koje oni najavljuju, ni 25, ni 26."

- Neće se desiti nikakvo nasilje koje oni najavljuju, ni 25. ni 26. Državni organi će da rade svoj posao, a građani Srbije će slobodno, po svojoj volji, svom ubeđenju, osećanju, odlučiti na izborima kome daju poverenje i kuda i kako treba Srbija da ide. Ja se nadam da to neće biti put blokada, da to neće biti put podele i mržnje, i nasilja, posebno ne nasilja nad ženama.

- Ali, što je već više puta izrečeno, za nas je to svetinja: kako god narod odluči 25. oktobra, naša lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija će isto veče i priznati, i ako neko drugi pobedi, čestitati. Ako mi pobedimo odlukom ili voljom građana, očekujemo da se to učini i sa druge strane, u šta, nažalost, sumnjam. Poruka za sve građane, ne samo za pristalice liste Aleksandra Vučića ili članova SNS-a, je da mržnju moramo pobediti smirenošću, odgovornošću, marljivošću, ali i hrabrošću. Oni moraju dobiti odgovor kakav zaslužuju u sudu, tužilaštvu a politički odgovor, verujem, na izborima.

- I to je demokratski, to je jedino što je lekovito i što rešava situaciju. I još jednom, pridružujem se molbama i nosioca naše liste i kandidata za predsednika vlade, Aleksandra Vučića, upućeno našim članovima i simpatizerima: izbegavajte, izbegavajte svaki konflikt sa blokaderima, ne zato što ih se neko boji; kao što vidite, Ljiljana se ne boji, iako je taj bednik pesnicom udario ženu u lice. Ona je danas tu, pred vama, pred javnošću Srbije, ali nama ne trebaju incidenti; blokaderima trebaju incidenti, jer šta Srdanović da kaže drugo građanima Srbije osim da kaže: "Dođite da udarimo neku ženu"?

- Koliko smo čuli, on je i ranije maltretirao žene, on je nasilnik, on je osvedočeni nasilnik, baš nasilnik prema ženama. Nije mu to prvi put da učestvuje u nasilju nad ženama, iz onoga što smo mogli da vidimo vezano za njegovu biografiju, rekao je Vučević.

- I umesto da ide na TV debatu sa Vučićem, umesto da izađe pred javnost Srbije i da kaže šta je njihova politika, program, šta će oni da rade oko Kosova i Metohije, šta misle oko Dejtonskog sporazuma, šta misle oko direktnih stranih investicija, šta misle oko saradnje sa Amerikancima, Kinezima, oko infrastrukturnih projekata? Kako bi rešili gasni aranžman, da li bi uveli sankcije Ruskoj Federaciji ili ne bi?

- Pa, bilo bi fer da jednom odgovore na neka ta pitanja, da objasne građanima Srbije šta znači predlog njihovog visoko pozicioniranog kandidata, Šoškića, neslavnog guvernera Narodne banke Srbije koji je predložio "plivajući kurs" dinara, pa da građani Srbije znaju šta znači da kurs nije stabilan nego je plivajući, šta znači za svakog građanina Srbije da dinar ne vredi 117 u odnosu na evro, nego, recimo, 200. Pa nek svako kod kuće izračuna: da mu, recimo, rata kredita od tada nije 30.000 dinara, nego 50.000 dinara.

- Samo izračunajte šta to znači za vaše kućne budžete. Šta to znači za vaše porodice? Koliko ćete vi bolje ili gore da živite zbog toga? Bilo bi red da Ilija Srđanović na ta pitanja odgovara, a ne da glumata i snima se kako se razvlači po krevetu kao buba lenja, pa govori kao ne znam šta. Pa izađi, čoveče, pred javnost, pa kaži šta predvodiš, koga predvodiš. Šta je vaša politika? Nećete valjda samo da kažete da vam je politika "bijete žene", to smo videli, nažalost, zaključio je Vučević.