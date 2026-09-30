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Dok pristalice "studentske liste" u nedostatku ideja i političkog programa na ulicama Novog Sada i Niša pesnicama napadaju žene, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nastavlja da pokazuje državnički pristup i poziva na stabilnost!!

Nakon sinoćnjeg brutalnog incidenta u Novom Sadu u kom je povređena aktivistkinja Ljiljana Cvjetković, Vučić je posle svega još jednom pozvao na mir i poručio da on u u političkim protivnicima vidi ljude, a ne neprijatelje!

- Mi u našim protivnicima vidimo ljude, ljude iste kao što smo mi, i ne želimo im nikakvo zlo. Odgovornošću, mirom i strpljenjem moramo da pobedimo njihovo nasilje - poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija posle sinoćnjeg brutalnog blokaderskog nasilja u Novom Sadu i Nišu gde su na meti pre svega bile - žene i dodao:

00:13 DVA LICA SRBIJE: S jedne strane ujedinjena Srbija, s druge strane politika Studenstke liste - nasilje i mržnja Izvor: Kurir

- I moja ključna poruka je svima u Srbiji, ali posebno našim ljudima: da ne odgovaraju na isti način, da ne odgovaraju istom merom. Neki su nervozni zato što im stvari ne idu od ruke kako su očekivali, zato što vide da gube izbore, biće sve nasilniji, radiće sve lošije stvari, na debate i duele ne smeju, ne mogu ništa da urade u izbornoj kampanji, što bi građanima značilo, što bi im pokazalo da znaju šta bi u budućnosti u njihovu korist da urade. I zato će ovako da se ponašaju. Molim vas da, gde god možemo, da se sklonimo, da svuda i na svakom mestu izbegnemo bilo koji incident, i da pokažemo koliko smo odgovorniji od njih, da pokažemo koliko smo ozbiljniji i posvećeniji - kazao je Vučić, čime je još jednom pokazao ozbiljan državnički pristup ovoj predizbornoj kampanji.

Podsećamo, Ilija Srdanović prvi na tzv. studentskoj listi pokazao je sinoć svoje pravo lice kada je svojim ponašanjem izazvao haos u Novom Sadu. Kako se može videti na snimcima, Srdanović je lično prešao sa svog štanda kod SNS kako bi provocirao okupljene.Upravo nakon ovog njegovog postupka, počela je tuča, tokom koje su blokaderi napali aktiviste SNS.

Napadnuta aktivistkinja Ljiljana Cvjetković otkrila je za TV Informer sve detalje monstruoznog napada

Ljiljana Cvjetković Foto: Screenshot Informer TV, Kurir

- Srdanović je krenuo da provocira, da maše prema nama, da nam ironično i cinično šalje poljupce i da nas poziva na sukobe. Mi smo stajali i posmatrali, naravno, nismo reagovali. Međutim, u jednom momentu se iza njega stvorila grupa ljudi koja je krenula u napad na nas. Bila sam tu ispred i u jednom momentu sam osetila udarac u glavu. Kasnije sam videla snimak i shvatila da me je jedan momak pesnicom udario u predelu glave. Jako me je zabolelo - rekla je ona i dodala da se nakon udarca povukla, uplašena i u šoku zbog onoga što se dogodilo: