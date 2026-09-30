"ISTI PROFAJLER IZABRAO MARGETIĆA I SRDANOVIĆA DA PALE SRBIJU" Kojčić: Na izborima biramo između nasilnika koji nas gaze i graditelja koji nas vode u budućnost
Srbiju je sinoć ponovo uznemirio veliki talas nasilja blokadera. U digitalnom dobu, kada gotovo svaki događaj istog momenta dobija i sliku i ton i video snimak, nemoguće je sakriti nasilan karakter blokadera. Ma gde se nalazili, svi smo mogli da budemo svedoci brutalnih blokaderskih napada na aktiviste Srpske napredne stranke u Novom Sadu, beogradskom naselju Mirijevo i u Nišu.
Politički filozof Dragoljub Kojčić upozorava na Kurir da se demokratski poredak naše zemlje sinhronizovano ruši i iz regiona i uz pomoć ovdašnje pete kolone.
- Noćni pir novosadskih blokadera i nasilje koje je započelo provokacijama prvog na tzv. Studentskoj listi Ilije Srdanovića, pokazuju da je njihov cilj onemogućavanje demokratskih izbora u Srbiji i krvoproliće građanskih sukoba u koje bi bila gurnuta Srbija. To je stara formula da treba okrenuti Srbe na Srbe, jer smo nepobedivi ako smo ujedinjeni. Demokratski poredak naše zemlje sinhronizovano se ruši iz regiona i uz pomoć ovdašnje pete kolone. Ako beslovesnim plenumašima i njihovim pristalicama još uvek nije jasno ko donosi odluke i predloge, ko sastavlja izborne liste koje oni moraju da "izglasaju", sada je očigledno da je isti profajler izabrao Domagoja Margetića i Iliju Srdanovića, jednoga da Srbima upućuje pretnje krvavim nasiljem iz Zagreba a drugi da to potpaljuje iznutra - objašnjava Kojčić.
On smatra da nema nikakve dileme ko je generator nasilja, a ko radi na održavanju mira i stabilnosti.
- Nasuprot izvođačima radova političkih naloga sa Pantovčaka i iz Đukanovićevih političkih štabova, Aleksandar Vučić svojim autoritetom poziva naciju u celini a posebno svoje političke pristalice na teleranciju i mir koji su preduslovi da se održe demokratski izbori i da se održi demokeratski ugled koji je Srbija ostvarila pred međunarodnom zajednicom, pa i vrlo strogim ocenjivačima kao što su oni iz SAD. Pokazuje se da se na izborima 25. neće suočiti dve politike koje na različit način žele dobro Srbiji, nego jedna, čiji je nosilac Vučić, koja sa dokazanim minulim radom želi nastavak uspona ove zemlje, i druga koja želi da uništi sve ono što su građani Srbije i legitimno izabrano rukovodstvo stvroili i pripremili za budućnost - zaključuje Kojčić.