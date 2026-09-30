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Srbiju je sinoć ponovo uznemirio veliki talas nasilja blokadera. U digitalnom dobu, kada gotovo svaki događaj istog momenta dobija i sliku i ton i video snimak, nemoguće je sakriti nasilan karakter blokadera. Ma gde se nalazili, svi smo mogli da budemo svedoci brutalnih blokaderskih napada na aktiviste Srpske napredne stranke u Novom Sadu, beogradskom naselju Mirijevo i u Nišu.

Politički filozof Dragoljub Kojčić upozorava na Kurir da se demokratski poredak naše zemlje sinhronizovano ruši i iz regiona i uz pomoć ovdašnje pete kolone.

00:07 Napad u Novom Sadu Izvor: Kurir

- Noćni pir novosadskih blokadera i nasilje koje je započelo provokacijama prvog na tzv. Studentskoj listi Ilije Srdanovića, pokazuju da je njihov cilj onemogućavanje demokratskih izbora u Srbiji i krvoproliće građanskih sukoba u koje bi bila gurnuta Srbija. To je stara formula da treba okrenuti Srbe na Srbe, jer smo nepobedivi ako smo ujedinjeni. Demokratski poredak naše zemlje sinhronizovano se ruši iz regiona i uz pomoć ovdašnje pete kolone. Ako beslovesnim plenumašima i njihovim pristalicama još uvek nije jasno ko donosi odluke i predloge, ko sastavlja izborne liste koje oni moraju da "izglasaju", sada je očigledno da je isti profajler izabrao Domagoja Margetića i Iliju Srdanovića, jednoga da Srbima upućuje pretnje krvavim nasiljem iz Zagreba a drugi da to potpaljuje iznutra - objašnjava Kojčić.

politički filozof Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

On smatra da nema nikakve dileme ko je generator nasilja, a ko radi na održavanju mira i stabilnosti.