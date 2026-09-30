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Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji bili su Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike i potpredsednica Vlade Srbije i Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja lista "Politika".

- Ja ću samo da napravim jednu malu digresiju: ne postoji "druga strana". Mi smo svi jedna strana, mi smo građani i državljani Republike Srbije. Pretpostavljam da smo većinom Srbi, a u Srbiji, naravno, žive i pripadnici drugih nacionalnosti i naroda. Iskreno da kažem, odbijam da prihvatim da celo ovo društvo ide u tom pravcu, jer je to apsolutno neprihvatljivo. Ispada da smo mi sami sebi najveći neprijatelji. "Samo sloga Srbina spasava", je l' tako? To je ono što je nama najpotrebnije u ovom trenutku. Odbijam da prihvatim da neko može na taj način da udari drugog čoveka. Neko je nečiji otac, nečija majka, tetka, baka, šta god hoćete. Ne može niko nikoga da tuče u Srbiji, i da pritom broji krvna zrnca ili gleda kakvo je nečije političko opredeljenje - kaže Lakić.

Foto: Kurir Televizija

"Mi nemamo drugu zemlju"

Lakić ističe da je smirivanje tenzija ključno za naredni period i da je ovakvo stanje u društvu potpuno neprihvatljivo.

- Nažalost, setimo se one kafane u Mionici, prošlih izbora, kada se ona tuča pretvorila, kao u nekim lošim italijanskim špageti-vestern filmovima. Bojim se da to može da se preseli na naše ulice. Ja ne znam, kao građanin i kao roditelj troje dece, mogu samo da uputim apel: ljudi, mi nemamo drugu zemlju, nemamo alternativu za ovo. Ili ćemo da se uzmemo u pamet ili ćemo da... Ne znam kako da kažem. Meni je apsolutno ovo neprihvatljivo. Izbori neće promeniti ništa. Ovde nije poenta samo kako ćemo mi doći do izbora i šta će biti. Najveći apsurd je što ovde niko ne govori o budućnosti. Izbori su upravo zalog za budućnost, da se artikuliše u kakvoj zemlji, kakvom društvu i kakvoj ekonomiji mi želimo da živimo. Toliko krupnih tema ima u ovom društvu koje direktno utiču na naš kvalitet života trenutno, ali će uticati i u budućnosti. Pogledajte šta Kurti dole radi na Kosovu, zato što vidi da se Srbija bavi sobom i da je u jednom potpunom haosu. I, naravno, oni primenjuju onaj hrvatski metod tih tajnih optužnica, gde više niko nije siguran, i pokušavaju da raseljavaju i oteraju preostalo srpsko stanovništvo - nastavio je.

Zorna Mihajlović se osvrnula na dugotrajan period društvenih tenzija i odnose među građanima.

- Ova situacija jeste neprihvatljiva, ali se stvarno desilo i dešava se. I traje dugo. Ovo je nešto što mi živimo poslednje gotovo dve godine. I ne mogu da kažem da je iko od nas, pogotovo nas koji smo malo više u svemu tome, za razliku od običnih građana, mogao da očekuje da ćemo mi sa ove druge strane, iako se slažem da smo svi građani Srbije, to nije sporno, i da smo mi narod, srpski narod, definitivno imamo jedan procenat ljudi koji se na nedemokratski način, agresijom, nasiljem, izazivanjem mržnje među ljudima "bore". Nikada više nije bilo netrpeljivosti između ljudi kao što je danas i imate utisak kao da će nešto da pukne svakog trenutka - rekla je Mihajlović.

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- A mi samo pričamo o političkoj situaciji, o političkoj borbi, o tome šta želimo da bude i kako treba da izgleda Srbija u budućnosti. Ovo jeste nedopustivo i mora da se reaguje na te stvari. Možda je u nekom trenutku bilo i nekakvog, neću da kažem puštanja, ali blaže reakcije političkih, odnosno glavnih ljudi koji su želeli da se nekako svi dozovu pameti i da imamo mnogo više mira. Međutim, ti napadi na žene, na stare, taj odnos uopšte prema svakome ko drugačije misli, više nije pitanje da li ste vi za vlast ili ste neutralni. Vi ste neprijatelj ove druge strane koja sve vreme nasilno pokušava da se izbori za nešto. Ja mislim da je to jedna stvar. Dakle, i ja se slažem da su trenuci osetljivi. Ovo je politička kampanja. U ovoj kampanji provokacija je mnogo. I zaista se tu slažem sa ljudima koji se nalaze na ovoj listi Ujedinjenja Srbije i Srpskoj naprednoj stranci. Poruka je: ne prihvatajte i ne pristajte na provokacije. Sklonite se od svake vrste provokacije - upozorila je.

Bivša ministarka energetike je pozvala učesnike kampanje da ne odgovaraju na provokacije i da doprinesu smirivanju tenzija.

- Toga će tek biti. Proći ćete ulicom, neko će vas prepoznati, neko će vam uputiti najpogrdniju stvar. Meni se, recimo, juče desilo u Sava Centru. Čovek je prošao pored mene i to što mi je izgovorio... Pa šta sam ja trebalo da uradim? Dakle, sklonite se od tih stvari, jer je to jedini način da ovu kampanju prođemo u kakvom-takvom miru, ako smo videli ovo noćas, sve što smo videli. Dakle, prosto poruka: bar jedna strana da ni jednog trenutka ne odgovara na provokacije. I Šapić je juče odgovorio na provokacije. Prosto, to nam ne treba sada u ovom momentu. Bar je to moje mišljenje - za Kurir televiziju, izjavila je Mihajlović.

03:12 "NE MOŽE NIKO NIKOGA DA TUČE U SRBIJI I BROJI KRVNA ZRNCA!" Mihajlović i Lakić za Kurir televiziju o predizbornim tenzijama i dešavanjima Izvor: Kurir televizija

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