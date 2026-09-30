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Pretposlednjeg dana na funkciji predsednika, Aleksandar Vučić objavio je da je doneo odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba. Kako je rekao, uprkos mišljenjima dela komisije i bezbednosnih službi, odlučio da abolira i 12 članova tzv. “Novosadske grupe”, na čelu sa Milom Pajić, aktivistkinjom pokreta "Stav".

1/23 Vidi galeriju Aleksandar Vučić stigao u Predsedništvo Foto: Kurir TV, TV Pink Printscreen

To je izazvalo posebnu pažnju javnosti, jer podsetićemo da su upravo ova lica, nekoliko dana pred protest 15. marta u Beogradu, planirali nasilni upad u RTS i u državne institucije, a njihov razgovor na ovu temu je snimljen i objavljen. Vučić je naveo da je postupio kao predsednik Republike, smatrajući da će tako biti dodatno pružena ruka svima koji su se ponašali neodgovorno i neozbiljno.

Detaljnu analizu ove odluke Aleksandra Vučića za jutarnji program Kurir televizije izneli su Nebojša Perović, advokat i dr Mihajlo Rabrenović, sudija Ustavnog suda Srbije.

Razlika abolicije i pomilovanja

Mihajlo Rabrenović navodi da pomilovanje i abolicija nisu suprostavljeni pojmovi. Kako kaže, pomilovanje je širi pojam, a abolicija je jedan od mogućih oblika pomilovanja i to je pomilovanje kojim se lice oslobađa krivičnog gonjenja.

- Odluka o pomilovanju ima uporište u jednom od članova Ustava koji izričito propisuje neke od nadležnosti predsednika, a on daje pomilovanja i odlikovanja. To je neposredna ustavna nadležnost predsednika republike. Pomilovanje se može izvršiti poimenično određenom licu, pa mu se može dati oslobođenje od krivičnog gonjenja, potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamena kazne blažom kaznom ili uslovnom osudom, rehabilitacijom ili skraćivanje određenih pravnih posledica. Samim tim, pomilovanje nije jedinstvena pravna posledica, već njeno dejstvo zavisi od toga šta konkretno piše u pojedinačnom pravnom aktu predsednika republike za svako lice - započeo je Rabrenović, pa dodao:

04:49 "PREDSEDNIK DOPRINOSI SMANJENU TENZIJA U DRUŠTVU" Advokat otkrio šta podrazumeva pomilovanje Vučića prema krivično odgovornim licima Izvor: Kurir televizija

- Ponekad, rekao bih, predsednik kao neposredno birana osoba sa najvećim autroritetom može da razmotri sve činjenice i okolnosti, pa da zauzme stav koji će doprineti smanjivanju tenzija u društvu. Ovo je apel milosrđa i lepo je rekao predsednik da bi trebalo dati šansu tim ljudima. Iako su ta krivična dela teška, ipak se traži ta fina mera u jednom specifičnom trenutku i čini se da je predsednik to najbolje obrazložio. Ja podržavam tu odluku jer su okolnosti veoma složene, a kao društvo moramo da idemo napred. Ovo je pružena ruka i videćemo kako će biti dalje - kaže Rabrenović.

Ponavljanje istih ili sličnih krivičnih dela

Advokat Perović je rekao da to zavisi od okolnosti samog dela, ali da je ovo specifično jer je predsednik pokazao akt milosrđa prema ljudima koji su protiv njega na neverovatan način.

- Na neki način, ukazuje na sposobnosti rukovođenja društvom i državom i kako se odnosi prema svemu. Ovo ne znači da su oni zaštićeni zakonom i da mogu da rade šta im padne na pamet. Sutra ujutru bilo šta da izvrše od krivičnih dela, to nema veze sa ovom abolicijom. To je samo za tu određenu protivpravnu radnju - rekao je Perović.

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