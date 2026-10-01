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Predstavnici albanskih stranaka iz Preševa, Bujanovca i Medveđe nastupiće na zajedničkoj listi na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra, a taj dogovor su postigli u kabinetu premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

Prema sporazumu sačinjenom 29. septembra u Prištini sa Kurtijem, stranke su se saglasile da na izbore izađu sa jednom listom pod nazivom „Ujedinjena dolina“.

Kurti je u objavi na Fejsbuku naveo da su dogovor postigli Šaip Kamberi (PDD), Visar Memeti (APN), Nagip Arifi (DP), Agim Sabedini (DPA), Šćiprim Musliu (LPD), Sami Salihu (LR), Armend Aliu (AL) i Naser Aziri (UDSH) i rekao da bi Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe morali da imaju najmanje 5 garantovanih mesta u Parlamentu Srbije, koji broji 250 mesta.

Dodao je da je dogovor postignut nakon razgovora sa predstavnicima albanskih političkih subjekata iz Srbije i zahvalio se njihovim liderima "na spremnosti da prevaziđu razlike".  

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