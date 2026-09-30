da li je ovo Srbija kakvu nudite

da li je ovo Srbija kakvu nudite

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Uvrede na račun pacijenata, rasističko prebrojavanje fizionomija, najava diskriminacije u zdravstvu i predaja nacionalnih interesa. To je ono što smo dosad čuli od kandidata Studentske liste i prvog na njoj, dr Ilije Srdanovića.

Izborne liste nisu samo imena na papiru, njihovi predstavnici koji od građana Srbije traže poverenje moraju tim istim građanima dati jasne odgovore na ključna etička, socijalna i nacionalna pitanja. Zato Srdanović i lista ispred koje stoji nemaju više pravo da se skrivaju iza prazne retorike dok iz njihovih redova stižu poruke koje vređaju dostojanstvo bolesnih, novinara i celokupnog naroda. Vreme je za istinu i javno suočavanje sa činjenicama.

Ovim putem javno postavljamo sledeća pitanja Studentskoj listi i Iliji Srdanoviću:

1. Da li ćete se javno izviniti bolesnim ljudima i osobama sa invaliditetom zbog skandalozne i diskriminatorne izjave: "Na našoj listi su doktori, na vašoj pacijenti"? Zašto uvrede na račun zdravstvenog stanja koristite kao politički argument i da li pacijente u Srbiji smatrate građanima drugog reda?



2. Znate li šta je antropometrijski rasizam i da li zvanično podržavate izjave Sare El Sarag i Ane Mirković da se politički neistomišljenici i građani Srbije "razlikuju po fizionomiji"?

Da li je merenje fizionomije lica i tela standard po kom ćete u budućnosti vrednovati ljude u Srbiji?

Skandalozni tvitovi Ane Mirković Foto: Printscreen/X

3. Da li lista u potpunosti podržava stav svog kandidata Dejana Panića koji je javno izjavio da "intenzivna nega nije za ćacije"?

Da li to znači da vaša lista zastupa otvorenu diskriminaciju u zdravstvenom sistemu i poručuje da ćete u bolnicama politički birati koga ćete lečiti, a koga prepustiti sudbini?

Foto: Printscreen



4. Da li planirate da sprovedete zabranu glasanja i oduzimanje prava Srbima u dijaspori i regionu, s obzirom na to da vaš kandidat Zlatko Kokanović ( 17. mesto na listi) otvoreno poručuje da na izborima "neće odlučivati Srbi iz Hrvatske i Republike Srpske"?

Da li je to direktna najava ukidanja ustavnih prava dela sopstvenog naroda?

5. Kada planirate da se javno izvinite novinarima i novinarkama zbog primitivne izjave Ilije Srdanovića, prvog na listi: "Kad čmar i usta zamene mesta"?

Da li je to vaš zvaničan stav prema medijima i ženama u javnom prostoru?

Takođe, pitanje za Javni servis (RTS): zbog čega nije bilo adekvatne reakcije na ovakav nivo javnog prostaštva?

Primitivne uvrede Srdanovića za novinarku RTS Foto: Printskrin

6. Marija Lesjak (105. na listi), pored toga što ističe da "nema stav o Kosovu i Metohiji", javno iznosi procenu da će Aljbin Kurti lakše pregovarati sa vašom opcijom i da će sa vama imati znatno bolji odnos.

Da li je vaša politka prema južnoj pokrajini zapravo politika popuštanja i ispunjavanja želja Prištine?



7. Zoran Đajić (58. na listi) kaže da Ratka Mladića"glorifikuje SNS i njegovi umobolnici" i da će se to promeniti, dok Dinko Gruhonjić u Sarajevu otvoreno poručuje da je promena vlasti u Beogradu idealna prilika da Srbija promeni svoj zvanični stav o Srebrenici.

Da li su ovo zvanični programski ciljevi vaše liste, da li svesno prikrivate ideološke platforme?

Napomena Studentskoj listi: svi gorenavedeni stavovi potiču direktno od ljudi koji se nalaze na vašoj listi (osim Dinka Gruhonjića), i ne prihvatamo opravdanja da je reč o " slučajnim citatima sa društvenih mreža".