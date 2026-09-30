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Brutalni napadi blokadera na aktiviste Srpske napredne stranke obeležili su jučerašnji dan. U Novom Sadu pesnicom u glavu udarena je Ljiljana Cvjetković, u Nišu je povređen Denis Stojanović, dok je u beogradskom naselju Mirijevo napadnut 81-godišnji Dušan Jokić.

Podsetimo, Ilija Srdanović prvi na tzv. studentskoj listi pokazao je sinoć svoje pravo lice kada je svojim ponašanjem izazvao haos u Novom Sadu.

1/23 Vidi galeriju Nasilje blokadera i napad na policiju u Beogradu Foto: Marko Karović

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali sinoćne napade na pripadnike SNS-a bili su Dragoslav Ljubičanović, advokat, Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista i Dejan Lisica, analitičar.

Nasilje nad ženama

Lisica je na početku rekao da je ovo rezultat nedostatka plana i ideje kampanje, te da su blokaderi generatori nasilja i da ništa drugo ne mogu da ponude glasačima.

- Od početka vidimo da je nasilje upereno najviše ka ženama, a sinoć ste imali prilike da vidite da je Ljiljana udarena pesnicom u glavu. Videli ste sa kakvom mržnjom u očima i strašću je to urađeno. Pozdravljam Ljiljanu i nadam se da je dobro. Oni su to pokazali juče na bezbroj lokacija, ali i u protekle dve godine jer im je ponestalo ideja i kreativnosti. Ilija Srdanović je juče prešao na ulicu, širio ruke, provocirao i išao ka tome da izazove incident. Njima je incident neophodan zbog društvenih mreža kako bi plasirali svoje sadržaje - započeo je Lisica.

Lisica je dao primere kada su blokaderi kroz iscenirane incidente promovisali svoju kampanju, pa je naveo aferu zvučnog topa i navodno ubijenog dečaka u Valjevu:

- Ali i mnoge druge koje su koristili kako bi probudili negativnu emociju ka onima protiv kojih se politički bore. Došli su do toga da ovo za njih nije samo politička, već i fizička borba. Napadaju ljude, bacaju molotovljev koktel, to je davno prebačeno na fizičke obračune i to je njihov obrazac ponašanja kao generatore nasilja. Da podsetim, Ilija Srdanović se zahvalio svojim aktivistima na tome šta su juče uradili. Ako je za pohvalu što su udarili ženu i majku pesnicom u glavu, onda im svaka čast. Ilija Srdanović je uvek dolazio među prvima da provocira i da preko megafona vređa ljude - kaže Lisica.

05:53 "ONI SU GENERATORI NASILJA" Stručnjaci o napadima blokadera na nedužne ljude: Potrebni su im incidenti zbog plasiranja sadržaja! Izvor: Kurir televizija

Dragović govori da ne vidi na koji način blokaderi mogu da se promene jer im je nasilje već dve godine glavni identitet njihove kampanje.

- Ilija Srdanović je imao prilike da učestvuje na RTS na debati, ali i na N1, ali su to odbili. Njihova lista je kamen za kupus nevladinih organizacija i neće dozvoliti da se ta politika svede na argumente, plan i program, već će se isključivo svesti na destabilizaciju i fizičke obračune. Pripremaju građane na ono što će se desiti 25. oktobra, a to je da će reći da su izbori pokradeni. Ti ljudi nisu dovedeni da nam vode državu, već da slušaju nevladine organizacije - rekao je Dragović.

Ljubičanović je govorio o tome kako bi krivična dela blokadera od juče, među kojima je i napad na ženu, mogla da budu okarakterisana i da li će neko odgovarati za scene od sinoć.

- Videćemo, a nema vesti da li je nasilnik koji je udario ženu zadržan. Imamo nesporno snimak celog incidenta, ali moj utisak je da nema osude sa druge strane nasilje. Sa druge strane, Srdanović je podsticao to, on je prišao nasilnicima i pozivao svoje pristalice da se sukobe sa pripadnicima SNS. On nije hteo da smiri situaciju, već je to pozdravio - kaže Ljubičanović.

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Kurir.rs

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