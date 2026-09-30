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Aleksandar Vučić, kandidat za budućeg predsednika Vlade Srbije i nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija na predstojećim izborima 25. oktobra, upoznao je deda Prvula, starinu od čak 99 leta koji je najstariji meštanin Donje Kamenice kod Knjaževca.

- 99 godina imate?, upitao je Vučić  u neverici.

- Vi sa 99 godina i krepki i snažni, rekao je potom pa dodao i alal vam vera kad je čuo da deka još radi!

- I još radim, aktivan sam, rekao je deka Prvule i onda nastavio o Vučiću: 

- Dobar predsednik, dobro vodi zemlju. Šta ima da se kaže? Da je živ i zdrav, neka ga čuva Gospod.

- Drago mi je da sam vas upoznao. I sve najbolje vam želim, poželeo mu je Vučić a deka Prvule mu rekao:

- Drago mi je da se rukujem sa vama. Hvala vam. Živ mi bio...

A onda je rekao što stvarno misli na šta su se mnogi nasmejali:

- Mi svi zavisimo od njega. Možda da trtljamo koliko hoćemo, poentirao je deka Prvule.

 Inače. gde god da je Vučić otišao među narod i dalje ga zovu predsedniče iako je u nedelju uveče podneo ostavku a sutradan ujutru dužnost šefa države predao predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić.

Kurir.rs

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