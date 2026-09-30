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Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, govorio je o važnosti opreza u saobraćaju i posebno ukazao na opasnost od umora za volanom.

Tom prilikom prisetio se situacije kada ga je policijski službenik zaustavio kod Čačka, nakon što je, kako je naveo, bio izrazito umoran od vožnje. Vučić je rekao da mu je policajac tada savetovao da napravi pauzu i odspava, ocenjujući da mu je time praktično pomogao da izbegne ozbiljne posledice.

„Morate čuvati i bezbednost drugih ljudi, ne samo svoju. Tako da, umor je nekada gori, hoću to ljudima da kažem, od svega drugog, ne pravdajući i ne odobravajući pijanstvo ili bilo šta slično.

Anegdota sa policajcem

Sećam se, jednom sam vozio decu, Milicu i Danila, na more, u Crnu Goru, i istog dana se vraćao nazad. I nije poseban automobil, ništa, baš mučenje, bili loši putevi, nema autoputa nigde.

I policajac u Riđagama, kod Čačka, me zaustavi, i ja jezikom zaplićem, i on mi kaže: „Nemoguće, nisi pio.“ Ništa, Coca-Colu pijem. Ja kažem: „Ajde, daj mi to.“ On kaže: „Ne moraš, ne moraš.“ Ja kažem: „Daj mi je slobodno, hoću da duvam, da vidimo.“

I on mi kaže: „Naravno, 0,0.“ Čovek mi je bukvalno život spasao. Samo me je zamolio, rekao je: „Aj, molim te, samo stani ovde, spavaj 20 minuta i onda nastavi.“