Panel Apelacionog suda Specijalizovanih veća u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa tzv. OVK koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine.Veće je delimično usvojilo zahtev odbrane za produženje roka za podnošenje žalbi na prvostepenu presudu, a isto produženje roka odobreno je i Specijalizovanom tužilaštvu, objavljeno je na sajtu Specijaizovanih veća.