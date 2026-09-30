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Panel Apelacionog suda Specijalizovanih veća u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa tzv. OVK koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine.Veće je delimično usvojilo zahtev odbrane za produženje roka za podnošenje žalbi na prvostepenu presudu, a isto produženje roka odobreno je i Specijalizovanom tužilaštvu, objavljeno je na sajtu Specijaizovanih veća.

 U drugoj odluci donetoj danas, veće je utvrdilo način učešća žrtava u žalbenom postupku i odlučilo da se primenjuje praksa slična onoj koja je primenjivana tokom prvostepenog postupka, uz neophodna prilagođavanja.

Specijalizovana veća u Hagu osudila su 16. septembra bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.

(Kosovo onlajn)

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