HAG PRODUŽIO ROK ZA ŽALBE U PREDMETU VOĐA TZV.OVK! Do 27. novembra i odbrana i tužilaštvo mogu da se žale na presudu
Panel Apelacionog suda Specijalizovanih veća u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa tzv. OVK koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine.Veće je delimično usvojilo zahtev odbrane za produženje roka za podnošenje žalbi na prvostepenu presudu, a isto produženje roka odobreno je i Specijalizovanom tužilaštvu, objavljeno je na sajtu Specijaizovanih veća.
U drugoj odluci donetoj danas, veće je utvrdilo način učešća žrtava u žalbenom postupku i odlučilo da se primenjuje praksa slična onoj koja je primenjivana tokom prvostepenog postupka, uz neophodna prilagođavanja.
Specijalizovana veća u Hagu osudila su 16. septembra bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.
(Kosovo onlajn)