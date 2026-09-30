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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom obilaska Bogorodičine crkve u Donjoj Kamenici kod Knjaževca, odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što su studenti u blokadi saopštili da će Srbija zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji, kazao da je lepo što su to rekli, ali da je potrebno videti i šta će drugi da kažu.

- Lepo da tako nešto kažu, srećan sam. Samo da vidimo šta će da kažu drugi studenti sa te liste. Da pitamo Hubača. Vidite šta nam oni time govore, oni nam time govore da neće da upravljaju oni koji su na listi, ni Srdanović koji je za sankcije Rusiji, koji to ne sme da kaže, ni Hubač koji je otvoreno za sankcije, a koji je treći na listi, rekao je Vučić i dodao:

- A sutra, kada budu uvodili sankcije Rusiji, reći će 'Pa, to je rekao neki plenum'. Ali, znate, ne odlučuje više plenum, danas vlada donosi odluke. Sve im trikove znam i ljudi to odlično osećaju i ljudi to znaju. Ako je to tako, što im je teško onda da dođu u debatu? Onda imaju odgovore na sva pitanja. Ne vidim nikakav problem u tome. Plašim se da oni dobro znaju da govorim istinu.

Komentarišući izjave ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocan Harčenka da očekuje ponovne provokacije i ponovni pokušaj obojene revolucije nakon izbora jer, kako je naveo, Zapadu ne odgovara Vučić najviše zbog neuvođenja sankcija Rusiji, Vučić je rekao da to svi znaju.