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- Nema tog političkog stava i protesta koji može da opravda krvničke udarce, nasrtanje i zastrašivanje građana i građanki. Stigli smo do granice koju kao društvo ne smemo da dozvolimo da bilo ko pređe. Moj Novi Sad je uvek bio grad mira, pristojnosti i pristojnih ljudi, i ne smemo dozvoliti da se pretvori u mesto u kojem će građani strahovati da će zbog različitog mišljenja doživeti brutalno batinanje - napisala je Pavkov na Instagramu.

Ona je naglasila i da zahteva od nadležnih da što pre reaguju i sankcionišu osobu koja se neljudski ponela prema ženi na ulici.