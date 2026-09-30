"STIGLI SMO DO GRANICE KOJA SE NE PRELAZI!" Sara Pavkov: Zahtevam od nadležnih da što pre sankcionišu nasilje u Novom Sadu
Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov najoštrije je osudila kako je rekla "životinjski napad blokadera na ženu u Novom Sadu, gradu mira", nakon što je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković udarena pesnicom u glavu, dok je napad, kako je potvrdila, predvodio lično prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović.
- Nema tog političkog stava i protesta koji može da opravda krvničke udarce, nasrtanje i zastrašivanje građana i građanki. Stigli smo do granice koju kao društvo ne smemo da dozvolimo da bilo ko pređe. Moj Novi Sad je uvek bio grad mira, pristojnosti i pristojnih ljudi, i ne smemo dozvoliti da se pretvori u mesto u kojem će građani strahovati da će zbog različitog mišljenja doživeti brutalno batinanje - napisala je Pavkov na Instagramu.
Ona je naglasila i da zahteva od nadležnih da što pre reaguju i sankcionišu osobu koja se neljudski ponela prema ženi na ulici.
- A nama svima kao društvu, ova scena iživljavanja nad ženom mora da ostane poslednje upozorenje koliko daleko nasilje može da ode kada mu se na vreme ne stane na put. Novi Sad ne sme da bude grad straha i fizičkih obračuna. Mora da ostane grad u kojem je svaka žena bezbedna, svaki građanin slobodan, a svaki nasilnik svestan da za svoje postupke mora da odgovara - zaključila je Pavkov.